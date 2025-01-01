Как запечь необычайно вкусную горбушу? Кулинарные советы

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Большая горбуша. Два помидора. Одна луковица. Два-три зубчика чеснока. Две столовые ложки оливкового масла. Соль и перец по вкусу. Зелень (например, петрушка или укроп) для украшения.

Как готовить

1. В первую очередь необходимо выпотрошить и тщательно промыть горбушу холодной водой.

2. Разогреть духовку до 180°C.

3. Пока духовка нагревается, нарежьте помидоры и лук кольцами.

4. Натрите тушку рыбы солью, перцем и измельчённым чесноком как снаружи, так и изнутри.

5. Заполните брюшко горбуши нарезанными овощами.

6. Смажьте дно противня оливковым маслом и положите туда фаршированную рыбу.

7. Запекайте горбушу около получаса, пока она не станет мягкой и легко разделяемой вилкой.

8. Подавайте рыбу горячей, предварительно украсив её свежей зеленью.

Фото: flickr.com by vmiramontes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горбуша, запечённая с лимоном

Уточнения

Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae).

