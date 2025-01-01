Как запечь необычайно вкусную горбушу? Кулинарные советы

1. В первую очередь необходимо выпотрошить и тщательно промыть горбушу холодной водой.
2. Разогреть духовку до 180°C.
3. Пока духовка нагревается, нарежьте помидоры и лук кольцами.
4. Натрите тушку рыбы солью, перцем и измельчённым чесноком как снаружи, так и изнутри.
5. Заполните брюшко горбуши нарезанными овощами.
6. Смажьте дно противня оливковым маслом и положите туда фаршированную рыбу.
7. Запекайте горбушу около получаса, пока она не станет мягкой и легко разделяемой вилкой.
8. Подавайте рыбу горячей, предварительно украсив её свежей зеленью.
Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae).
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