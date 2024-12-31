Праздничный ужин United Airlines обернулся отравлением: что пошло не так

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Ежегодный рождественский ужин для сотрудников United Airlines в Денвере обернулся неприятностями. Вместо праздничного настроения десятки работников столкнулись с серьёзными проблемами со здоровьем.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Самолет

Согласно информации, уже через несколько часов после ужина 25 декабря, включавшего блюда с курицей, многие сотрудники, включая бортпроводников и наземный персонал, начали испытывать симптомы гастроэнтерита: диарея, тошнота и рвота.

Версия профсоюза

По мнению Ассоциации бортпроводников (AFA-CWA), причина недомогания очевидна: виновником стала праздничная еда. Организация заявляет, что из 492 поданных блюд 24 человека сообщили о симптомах, характерных для пищевого отравления.

Однако, как отмечают сотрудники, пострадавших могло быть больше, но строгие правила United Airlines относительно больничных заставили некоторых выйти на работу, несмотря на плохое самочувствие.

Официальная реакция

United Airlines сообщила, что проводит проверку после сообщений сотрудников о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Компания анализирует связь между симптомами и поданными блюдами.

Прецеденты в авиаотрасли

Это не первый случай подобного в авиационной индустрии. В конце 2023 года более 700 работников Airbus Atlantic заболели после корпоративного ужина на предприятии в Монтруа-де-Бретань.

Тогда из 2 600 гостей сотни провели несколько дней в постели из-за сильных симптомов. Некоторые описывали своё состояние как "хуже, чем роды". На следующий рабочий день предприятие недосчиталось более сотни сотрудников.

Меню того ужина включало изысканные блюда: фуа-гра, кассулеты из гребешков, лангустов, торнадо, десерты и сыры. Однако что-то из этой роскоши обернулось настоящей проблемой.

Уточнения

Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).



