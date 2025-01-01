Чем заменить сливочное масло в выпечке? Самые подходящие альтернативы

1. Растительное масло — подойдет, если вы не планируете готовить особенно воздушную выпечку. Пропорции изменяются: вместо 100 г сливочного масла потребуется 75 г растительного.
2. Ореховая паста — придаст тесту нежный вкус. Ее лучше смешивать с растительным маслом в соотношении 1:1.
3. Яблочное пюре — отличная альтернатива маслу.
4. Кокосовое масло — обладает приятным вкусом и полезными свойствами, такими как улучшение пищеварения. Его используют в тех же пропорциях, что и сливочное масло.
5. Творог или творожный сыр — сделает выпечку более питательной и сытной. Потребуется вдвое меньше творога, чем сливочного масла.
6. Для более здорового варианта выпечки можно смешать половину порции масла с таким же количеством яблочного пюре. Также подойдут авокадо или банан, которых нужно в два раза меньше, чем масла.
Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.
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