Чем заменить сливочное масло в выпечке? Самые подходящие альтернативы

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

1. Растительное масло — подойдет, если вы не планируете готовить особенно воздушную выпечку. Пропорции изменяются: вместо 100 г сливочного масла потребуется 75 г растительного.

2. Ореховая паста — придаст тесту нежный вкус. Ее лучше смешивать с растительным маслом в соотношении 1:1.

3. Яблочное пюре — отличная альтернатива маслу.

4. Кокосовое масло — обладает приятным вкусом и полезными свойствами, такими как улучшение пищеварения. Его используют в тех же пропорциях, что и сливочное масло.

5. Творог или творожный сыр — сделает выпечку более питательной и сытной. Потребуется вдвое меньше творога, чем сливочного масла.

6. Для более здорового варианта выпечки можно смешать половину порции масла с таким же количеством яблочного пюре. Также подойдут авокадо или банан, которых нужно в два раза меньше, чем масла.

Фото: commons.wikimedia.org by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Масло

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

