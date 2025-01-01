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Нежный шоколадный пирог без муки и масла, который не невредит фигуре

1:19
Еда

Представляем вам изысканный рецепт шоколадного пирога, который готовится без муки, печенья и сливочного масла. Этот десерт порадует вас своей нежной текстурой и насыщенным вкусом.

Шоколадный пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Lee Khatchadourian-Reese, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколадный пирог

Ингредиенты:

  • Молоко (горячее) — 250 мл
  • Овсяные хлопья — 120 г
  • Бананы — 2 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Какао — 40 г

Приготовление:

  1. Очистите бананы и нарежьте их на небольшие кусочки. Разомните их вилкой до состояния пюре.
  2. В банановое пюре добавьте яйца, овсяные хлопья, сахар, какао, ванильный сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  3. Смажьте форму для запекания маслом или застелите пергаментом. Выложите в нее подготовленную массу и разровняйте.
  4. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте пирог в течение 45 минут.
  5. Дайте пирогу немного остыть в форме, а затем аккуратно переложите его на тарелку.

Приятного аппетита! Этот шоколадный пирог станет отличным дополнением к вашему чаепитию или легким перекусом.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Овсяные хлопья — овсяная крупа, расплющенная при помощи специального аппарата в виде рифлёных или гладких лепестков. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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