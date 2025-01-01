Нежный шоколадный пирог без муки и масла, который не невредит фигуре

Представляем вам изысканный рецепт шоколадного пирога, который готовится без муки, печенья и сливочного масла. Этот десерт порадует вас своей нежной текстурой и насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита! Этот шоколадный пирог станет отличным дополнением к вашему чаепитию или легким перекусом.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Овсяные хлопья — овсяная крупа, расплющенная при помощи специального аппарата в виде рифлёных или гладких лепестков.
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