Нежный шоколадный пирог без муки и масла, который не невредит фигуре

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам изысканный рецепт шоколадного пирога, который готовится без муки, печенья и сливочного масла. Этот десерт порадует вас своей нежной текстурой и насыщенным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Lee Khatchadourian-Reese, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шоколадный пирог

Ингредиенты:

Молоко (горячее) — 250 мл

Овсяные хлопья — 120 г

Бананы — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Сахар — 3 ст. л.

Соль — щепотка

Ванильный сахар — 10 г

Какао — 40 г

Приготовление:

Очистите бананы и нарежьте их на небольшие кусочки. Разомните их вилкой до состояния пюре. В банановое пюре добавьте яйца, овсяные хлопья, сахар, какао, ванильный сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Смажьте форму для запекания маслом или застелите пергаментом. Выложите в нее подготовленную массу и разровняйте. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте пирог в течение 45 минут. Дайте пирогу немного остыть в форме, а затем аккуратно переложите его на тарелку.

Приятного аппетита! Этот шоколадный пирог станет отличным дополнением к вашему чаепитию или легким перекусом.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.



Овсяные хлопья — овсяная крупа, расплющенная при помощи специального аппарата в виде рифлёных или гладких лепестков.

