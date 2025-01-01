Хрустящий кляр на пиве: рецепт идеальной панировки для рыбы, курицы или овощей

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот кляр станет отличным дополнением к вашим блюдам благодаря хрустящей корочке и насыщенному вкусу. Пиво придает тесту утончённую горчинку и делает его воздушным. Кляр идеально подходит для рыбы, курицы и овощей, придавая им неповторимый аромат и хрустящую текстуру.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Креветки в кляре

Ингредиенты

Яйца: 2 шт.

Мука: 6 ст. л.

Соль и перец: по вкусу

Светлое пиво: 1 стакан

Растительное масло для жарки

Как приготовить

Взбейте яйца, затем добавьте пиво и муку. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Приправьте тесто солью и перцем, снова перемешайте. Окуните продукт в кляр и обжарьте на разогретом растительном масле до золотистой корочки.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.



Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

