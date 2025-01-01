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Хрустящий кляр на пиве: рецепт идеальной панировки для рыбы, курицы или овощей

0:49
Еда

Этот кляр станет отличным дополнением к вашим блюдам благодаря хрустящей корочке и насыщенному вкусу. Пиво придает тесту утончённую горчинку и делает его воздушным. Кляр идеально подходит для рыбы, курицы и овощей, придавая им неповторимый аромат и хрустящую текстуру.

Креветки в кляре
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Креветки в кляре

Ингредиенты

  • Яйца: 2 шт.
  • Мука: 6 ст. л.
  • Соль и перец: по вкусу
  • Светлое пиво: 1 стакан
  • Растительное масло для жарки

Как приготовить

  1. Взбейте яйца, затем добавьте пиво и муку. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  2. Приправьте тесто солью и перцем, снова перемешайте.
  3. Окуните продукт в кляр и обжарьте на разогретом растительном масле до золотистой корочки.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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