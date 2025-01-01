Хрустящий кляр на пиве: рецепт идеальной панировки для рыбы, курицы или овощей

Этот кляр станет отличным дополнением к вашим блюдам благодаря хрустящей корочке и насыщенному вкусу. Пиво придает тесту утончённую горчинку и делает его воздушным. Кляр идеально подходит для рыбы, курицы и овощей, придавая им неповторимый аромат и хрустящую текстуру.
Ингредиенты
Как приготовить
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.
Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.
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