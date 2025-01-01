Как приготовить тайский суп от похмелья: рецепт от шеф-повара

Новогодние праздники — это время радости и веселья, но они также могут быть сопряжены с определёнными трудностями, особенно когда приходится участвовать в многочисленных застольях с друзьями и родственниками. Часто такие встречи сопровождаются употреблением алкогольных напитков, что может привести к неприятным последствиям на следующий день.
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Суп с креветками
Шеф-повар Василий Емельяненко предлагает рецепт супа, который поможет справиться с похмельем. Этот суп не только вкусный, но и полезный, так как содержит ингредиенты, способствующие улучшению самочувствия после бурного празднования.
Ингредиенты:
Паста Том Ям Aroy-D — 1 пакетик;
Основа для супа Том Ям Aroy-D — 2 банки;
Очищенные креветки (охлажденные);
Грибы цао гу для супа Том Ям — 1 банка;
Томаты черри;
Кокосовое молоко — 250 мл;
Масло авокадо;
Фильтрованная вода — 800 мл;
Чили паста Aroy-D (с маслом сои) — 1 ст. ложка;
Кинза.
Приготовление:
Разогрейте кастрюлю и добавьте немного масла авокадо. Обжарьте на слабом огне пасту Том Ям Aroy-D в течение нескольких минут.
В чаше блендера смешайте две банки основы для супа Том Ям и взбейте на высокой скорости в течение 30 секунд до получения однородной массы.
Перелейте полученную основу в кастрюлю с обжаренной пастой и хорошо перемешайте. Доведите до кипения, затем добавьте кокосовое молоко и снова доведите до кипения. Влейте 800 мл фильтрованной воды и тщательно перемешайте.
Отлейте немного супа в миску и растворите в нём чили пасту. Затем верните эту смесь обратно в кастрюлю.
Нарежьте пополам грибы цао гу и томаты черри. Добавьте их в суп и доведите до кипения.
Положите в суп очищенные креветки и варите ещё одну минуту. После этого снимите кастрюлю с огня.
На дно глубокой тарелки выложите половинки томатов черри и мелко нарезанную кинзу. Затем аккуратно разлейте по тарелкам приготовленный суп.
Уточнения
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.