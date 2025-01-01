Как приготовить тайский суп от похмелья: рецепт от шеф-повара

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Новогодние праздники — это время радости и веселья, но они также могут быть сопряжены с определёнными трудностями, особенно когда приходится участвовать в многочисленных застольях с друзьями и родственниками. Часто такие встречи сопровождаются употреблением алкогольных напитков, что может привести к неприятным последствиям на следующий день.

Фото: commons.wikimedia.org by BR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Суп с креветками

Шеф-повар Василий Емельяненко предлагает рецепт супа, который поможет справиться с похмельем. Этот суп не только вкусный, но и полезный, так как содержит ингредиенты, способствующие улучшению самочувствия после бурного празднования.

Ингредиенты:

Паста Том Ям Aroy-D — 1 пакетик;

Основа для супа Том Ям Aroy-D — 2 банки;

Очищенные креветки (охлажденные);

Грибы цао гу для супа Том Ям — 1 банка;

Томаты черри;

Кокосовое молоко — 250 мл;

Масло авокадо;

Фильтрованная вода — 800 мл;

Чили паста Aroy-D (с маслом сои) — 1 ст. ложка;

Кинза.

Приготовление:

Разогрейте кастрюлю и добавьте немного масла авокадо. Обжарьте на слабом огне пасту Том Ям Aroy-D в течение нескольких минут. В чаше блендера смешайте две банки основы для супа Том Ям и взбейте на высокой скорости в течение 30 секунд до получения однородной массы. Перелейте полученную основу в кастрюлю с обжаренной пастой и хорошо перемешайте. Доведите до кипения, затем добавьте кокосовое молоко и снова доведите до кипения. Влейте 800 мл фильтрованной воды и тщательно перемешайте. Отлейте немного супа в миску и растворите в нём чили пасту. Затем верните эту смесь обратно в кастрюлю. Нарежьте пополам грибы цао гу и томаты черри. Добавьте их в суп и доведите до кипения. Положите в суп очищенные креветки и варите ещё одну минуту. После этого снимите кастрюлю с огня. На дно глубокой тарелки выложите половинки томатов черри и мелко нарезанную кинзу. Затем аккуратно разлейте по тарелкам приготовленный суп.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.



Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.



