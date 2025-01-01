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Как приготовить тайский суп от похмелья: рецепт от шеф-повара

2:16
Еда

Новогодние праздники — это время радости и веселья, но они также могут быть сопряжены с определёнными трудностями, особенно когда приходится участвовать в многочисленных застольях с друзьями и родственниками. Часто такие встречи сопровождаются употреблением алкогольных напитков, что может привести к неприятным последствиям на следующий день.

Суп с креветками
Фото: commons.wikimedia.org by BR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Суп с креветками

Шеф-повар Василий Емельяненко предлагает рецепт супа, который поможет справиться с похмельем. Этот суп не только вкусный, но и полезный, так как содержит ингредиенты, способствующие улучшению самочувствия после бурного празднования.

Ингредиенты:

  • Паста Том Ям Aroy-D — 1 пакетик;
  • Основа для супа Том Ям Aroy-D — 2 банки;
  • Очищенные креветки (охлажденные);
  • Грибы цао гу для супа Том Ям — 1 банка;
  • Томаты черри;
  • Кокосовое молоко — 250 мл;
  • Масло авокадо;
  • Фильтрованная вода — 800 мл;
  • Чили паста Aroy-D (с маслом сои) — 1 ст. ложка;
  • Кинза.

Приготовление:

  1. Разогрейте кастрюлю и добавьте немного масла авокадо. Обжарьте на слабом огне пасту Том Ям Aroy-D в течение нескольких минут.
  2. В чаше блендера смешайте две банки основы для супа Том Ям и взбейте на высокой скорости в течение 30 секунд до получения однородной массы.
  3. Перелейте полученную основу в кастрюлю с обжаренной пастой и хорошо перемешайте. Доведите до кипения, затем добавьте кокосовое молоко и снова доведите до кипения. Влейте 800 мл фильтрованной воды и тщательно перемешайте.
  4. Отлейте немного супа в миску и растворите в нём чили пасту. Затем верните эту смесь обратно в кастрюлю.
  5. Нарежьте пополам грибы цао гу и томаты черри. Добавьте их в суп и доведите до кипения.
  6. Положите в суп очищенные креветки и варите ещё одну минуту. После этого снимите кастрюлю с огня.
  7. На дно глубокой тарелки выложите половинки томатов черри и мелко нарезанную кинзу. Затем аккуратно разлейте по тарелкам приготовленный суп.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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