Пикантные фаршированные яйца с чесноком и нежным сыром

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо — настоящее лакомство для гурманов. Оно сочетает в себе нежную текстуру яичных желтков с ярким вкусом чеснока и сливочным ароматом сыра.

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фаршированные яйца

Такое блюдо станет отличным дополнением как к повседневному меню, так и к праздничному столу.

Ингредиенты:

Сыр с насыщенным вкусом, например, "Чеддер" или "Пармезан" — 50 г

Яйца — 6 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Соль — щепотка

Зелень (укроп или петрушка) — для украшения

Способ приготовления:

Подготовьте яйца. Отварите их вкрутую, затем охладите в холодной воде и аккуратно очистите от скорлупы. Разрежьте яйца вдоль пополам, стараясь не повредить белки. Приготовьте начинку. Натрите сыр и чеснок на мелкой тёрке. Переложите желтки в отдельную миску, добавьте к ним натёртые сыр и чеснок, майонез и щепотку соли. Тщательно перемешайте смесь вилкой до получения однородной массы. Наполните половинки белков начинкой, используя чайную ложку. Для более аккуратного вида можно использовать кондитерский мешок. Декорируйте фаршированные яйца мелко нарезанной зеленью или веточками укропа.

Приятного аппетита!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



