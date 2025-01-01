Как приготовить хрустящие куриные стрипсы как в ресторане

Эти стрипсы получаются невероятно вкусными, словно их готовил шеф-повар элитного ресторана. Процесс приготовления прост и занимает минимум времени. Это блюдо станет отличным дополнением к вашему ежедневному меню или украшением праздничного стола.
Фото: flickr.com by FotoosVanRobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Куриные стрипсы
Ингредиенты:
Куриная грудка – 3 шт.
Мука – 200 г.
Соль – 1 ч. л.
Паприка – 1 ч. л.
Яйца – 2 шт.
Вода – 150 мл.
Чёрный перец – по вкусу.
Растительное масло – для жарки.
Мука, соль, паприка – для панировки.
Приготовление:
Тщательно промойте куриные грудки под холодной водой. Нарежьте их на небольшие кусочки.
В глубокой миске смешайте муку, паприку, соль и взбитые яйца.
Постепенно добавьте воду, постоянно помешивая, чтобы получился однородный кляр.
Поместите нарезанную курицу в кляр и оставьте мариноваться на 3–5 минут.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
Обваляйте кусочки курицы в муке, паприке и соли. Обжаривайте их до золотистой корочки в кипящем масле 3–5 минут, периодически переворачивая.
Готовые стрипсы выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
Теперь вы можете наслаждаться нежными кусочками куриного филе в хрустящей панировке, которые станут настоящим украшением вашего стола!
Уточнения
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Панирова́ниепаниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.