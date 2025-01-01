Как приготовить хрустящие куриные стрипсы как в ресторане

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти стрипсы получаются невероятно вкусными, словно их готовил шеф-повар элитного ресторана. Процесс приготовления прост и занимает минимум времени. Это блюдо станет отличным дополнением к вашему ежедневному меню или украшением праздничного стола.

Фото: flickr.com by FotoosVanRobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Куриные стрипсы

Ингредиенты:

Куриная грудка – 3 шт.

Мука – 200 г.

Соль – 1 ч. л.

Паприка – 1 ч. л.

Яйца – 2 шт.

Вода – 150 мл.

Чёрный перец – по вкусу.

Растительное масло – для жарки.

Мука, соль, паприка – для панировки.

Приготовление:

Тщательно промойте куриные грудки под холодной водой. Нарежьте их на небольшие кусочки. В глубокой миске смешайте муку, паприку, соль и взбитые яйца. Постепенно добавьте воду, постоянно помешивая, чтобы получился однородный кляр. Поместите нарезанную курицу в кляр и оставьте мариноваться на 3–5 минут. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обваляйте кусочки курицы в муке, паприке и соли. Обжаривайте их до золотистой корочки в кипящем масле 3–5 минут, периодически переворачивая. Готовые стрипсы выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Теперь вы можете наслаждаться нежными кусочками куриного филе в хрустящей панировке, которые станут настоящим украшением вашего стола!

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

