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Как приготовить хрустящие куриные стрипсы как в ресторане

1:35
Еда

Эти стрипсы получаются невероятно вкусными, словно их готовил шеф-повар элитного ресторана. Процесс приготовления прост и занимает минимум времени. Это блюдо станет отличным дополнением к вашему ежедневному меню или украшением праздничного стола.

Куриные стрипсы
Фото: flickr.com by FotoosVanRobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Куриные стрипсы

Ингредиенты:

  • Куриная грудка – 3 шт.
  • Мука – 200 г.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Вода – 150 мл.
  • Чёрный перец – по вкусу.
  • Растительное масло – для жарки.
  • Мука, соль, паприка – для панировки.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте куриные грудки под холодной водой. Нарежьте их на небольшие кусочки.
  2. В глубокой миске смешайте муку, паприку, соль и взбитые яйца.
  3. Постепенно добавьте воду, постоянно помешивая, чтобы получился однородный кляр.
  4. Поместите нарезанную курицу в кляр и оставьте мариноваться на 3–5 минут.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  6. Обваляйте кусочки курицы в муке, паприке и соли. Обжаривайте их до золотистой корочки в кипящем масле 3–5 минут, периодически переворачивая.
  7. Готовые стрипсы выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Теперь вы можете наслаждаться нежными кусочками куриного филе в хрустящей панировке, которые станут настоящим украшением вашего стола!

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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