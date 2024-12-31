Рецепт проверенного заварного крема для любых тортов и эклеров

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Классический заварной крем — это универсальный ингредиент, который идеально подходит для тортов, эклеров, медовика и бисквита. Его нежная текстура и насыщенный вкус делают его незаменимым в любой выпечке. Мы поделимся с вами проверенным рецептом, который поможет вам приготовить идеальный крем.

Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ пирог

Ингредиенты

Молоко — 1 литр

Сахар — 1,5 стакана

Мука — 1 стакан

Крахмал — 1/4 стакана

Ванилин — щепотка

Яйца — 2 штуки

Сливочное масло — 200 грамм

Приготовление

Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с сахаром и ванилином до получения однородной, пышной массы. Важно, чтобы желтки были комнатной температуры, так их легче будет соединить с остальными ингредиентами. В отдельной миске соедините муку и крахмал. Постепенно влейте молоко в желтковую смесь, постоянно помешивая. Затем медленно всыпьте муку, продолжая тщательно перемешивать. Перелейте смесь в кастрюлю с толстым дном и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте, чтобы крем не пригорел. Как только крем загустеет, снимите его с огня и накройте пищевой пленкой. Дайте остыть до комнатной температуры. В отдельной миске взбейте размягченное сливочное масло до пышной консистенции. Постепенно добавляйте остывший заварной крем, продолжая взбивать, пока масса не станет однородной.

Этот крем можно использовать как для пропитки коржей, так и для украшения тортов. Он отлично сочетается с медовиком, бисквитом и другими десертами.

Уточнения

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.



