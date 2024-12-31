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Рецепт проверенного заварного крема для любых тортов и эклеров

1:44
Еда

Классический заварной крем — это универсальный ингредиент, который идеально подходит для тортов, эклеров, медовика и бисквита. Его нежная текстура и насыщенный вкус делают его незаменимым в любой выпечке. Мы поделимся с вами проверенным рецептом, который поможет вам приготовить идеальный крем.

пирог
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
пирог

Ингредиенты

  • Молоко — 1 литр
  • Сахар — 1,5 стакана
  • Мука — 1 стакан
  • Крахмал — 1/4 стакана
  • Ванилин — щепотка
  • Яйца — 2 штуки
  • Сливочное масло — 200 грамм

Приготовление

  1. Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с сахаром и ванилином до получения однородной, пышной массы. Важно, чтобы желтки были комнатной температуры, так их легче будет соединить с остальными ингредиентами.
  2. В отдельной миске соедините муку и крахмал.
  3. Постепенно влейте молоко в желтковую смесь, постоянно помешивая. Затем медленно всыпьте муку, продолжая тщательно перемешивать.
  4. Перелейте смесь в кастрюлю с толстым дном и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте, чтобы крем не пригорел. Как только крем загустеет, снимите его с огня и накройте пищевой пленкой. Дайте остыть до комнатной температуры.
  5. В отдельной миске взбейте размягченное сливочное масло до пышной консистенции. Постепенно добавляйте остывший заварной крем, продолжая взбивать, пока масса не станет однородной.

Этот крем можно использовать как для пропитки коржей, так и для украшения тортов. Он отлично сочетается с медовиком, бисквитом и другими десертами.

Уточнения

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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