Рецепт проверенного заварного крема для любых тортов и эклеров

Классический заварной крем — это универсальный ингредиент, который идеально подходит для тортов, эклеров, медовика и бисквита. Его нежная текстура и насыщенный вкус делают его незаменимым в любой выпечке. Мы поделимся с вами проверенным рецептом, который поможет вам приготовить идеальный крем.
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
пирог
Ингредиенты
Молоко — 1 литр
Сахар — 1,5 стакана
Мука — 1 стакан
Крахмал — 1/4 стакана
Ванилин — щепотка
Яйца — 2 штуки
Сливочное масло — 200 грамм
Приготовление
Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с сахаром и ванилином до получения однородной, пышной массы. Важно, чтобы желтки были комнатной температуры, так их легче будет соединить с остальными ингредиентами.
В отдельной миске соедините муку и крахмал.
Постепенно влейте молоко в желтковую смесь, постоянно помешивая. Затем медленно всыпьте муку, продолжая тщательно перемешивать.
Перелейте смесь в кастрюлю с толстым дном и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте, чтобы крем не пригорел. Как только крем загустеет, снимите его с огня и накройте пищевой пленкой. Дайте остыть до комнатной температуры.
В отдельной миске взбейте размягченное сливочное масло до пышной консистенции. Постепенно добавляйте остывший заварной крем, продолжая взбивать, пока масса не станет однородной.
Этот крем можно использовать как для пропитки коржей, так и для украшения тортов. Он отлично сочетается с медовиком, бисквитом и другими десертами.
Уточнения
Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.