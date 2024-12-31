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Безопасно ли запекать продукты в фольге?

0:44
Еда

Безопасно ли готовить в фольге — не проникает ли алюминии в продукты? И зависит ли это от того, в какой стороне запекать — матовой или глянцевой?

Фольга
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фольга

Проведённые исследования показали, что алюминий действительно проникает, например, в мясо. Чем кислее был маринад и больше температура приготовления, тем активнее металл проникал внутрь.

Но бояться этого не нужно. Алюминий почти не усваивается и легко выводится из организма, если нет тяжелого поражения почек.

Более того, иногда мы сами принимаем его специально, например, когда пьём таблетки от изжоги.

От стороны фольги тоже ничего не зависит. Они разные из-за технологии производства.

 

 

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. Как правило, малая толщина достигается путем проката цветных металлов. В том числе многослойного, когда металлическая лента складывается в несколько слоев.

Алюми́ний (химический символ — Al, от лат. Aluminium) обладает высокой теплопроводностью, неядовитостью его соединений. В частности, эти свойства сделали алюминий чрезвычайно популярным при производстве кухонной посуды, алюминиевой фольги в пищевой промышленности и для упаковки.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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