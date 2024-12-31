Новогодняя закуска за пару минут: простые, но очень вкусные бутерброды с горбушей

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Новый год — это время волшебства и радости, а также уютных семейных застолий. Чтобы сделать праздник ещё более особенным, можно разнообразить меню не только изысканными салатами, но и вкусными бутербродами. Не обязательно тратить большие деньги на деликатесы, ведь даже из обычной горбуши можно приготовить аппетитную намазку, которая станет настоящим украшением стола.

Фото: openverse.org by NatalieMaynor, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Намазка на бутерброды

Ингредиенты:

Консервированная горбуша в собственном соку — 1 банка

Куриные яйца — 2 шт.

Зелёный лук — небольшой пучок

Майонез — по вкусу

Приготовление

Приготовление займёт всего несколько минут. Яйца нужно отварить вкрутую, затем остудить и натереть на мелкой тёрке. Горбушу из банки аккуратно размять вилкой, удалив лишнюю жидкость. Зелёный лук мелко нарезать. Все ингредиенты смешать в миске и по желанию добавить немного майонеза для более нежной текстуры. Если вы предпочитаете более однородную консистенцию, можно использовать блендер. В этом случае рыба и яйца превратятся в воздушное пюре. Для более нежной текстуры можно добавить немного сока из банки с горбушей. Хлеб или батон нужно слегка подсушить в духовке до золотистого цвета (примерно 5 минут), затем намазать полученной смесью. Для украшения можно добавить кружочки огурца и веточки укропа.

Эти простые бутерброды исчезнут со стола мгновенно, оставив лишь приятные воспоминания о празднике. Приятного аппетита!

Уточнения

Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae).



Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

