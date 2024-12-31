Новогодняя закуска за пару минут: простые, но очень вкусные бутерброды с горбушей

Новый год — это время волшебства и радости, а также уютных семейных застолий. Чтобы сделать праздник ещё более особенным, можно разнообразить меню не только изысканными салатами, но и вкусными бутербродами. Не обязательно тратить большие деньги на деликатесы, ведь даже из обычной горбуши можно приготовить аппетитную намазку, которая станет настоящим украшением стола.
Ингредиенты:
Приготовление
Эти простые бутерброды исчезнут со стола мгновенно, оставив лишь приятные воспоминания о празднике. Приятного аппетита!
Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae).
Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).
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