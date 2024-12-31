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Новогодний десерт Снежок: просто, вкусно, не требует выпечки и содержит мало калорий

1:10
Еда

"Снежок" — это восхитительный новогодний десерт, который порадует вас своей нежностью и воздушностью. Готовится он быстро и просто, здесь ничего не надо печь, а результат превосходит все ожидания.

Пудинг
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пудинг

Для приготовления вам понадобятся:

  • Сметана — 300 г
  • Творог — 80 г
  • Сахар — 75 г
  • Желатин — 10 г
  • Вода — 80 мл
  • Ванилин — по вкусу

Приготовление

  1. Желатин замочите в горячей воде в небольшой миске. Оставьте его на некоторое время, чтобы он набух.
  2. В другой емкости смешайте сметану, творог, сахар и ванилин. Взбейте все ингредиенты блендером до однородной консистенции.
  3. Процедите желатиновую массу через сито и добавьте ее к крему. Тщательно взбейте смесь еще раз.
  4. Разлейте крем по стаканам и поставьте их в холодильник на 3 часа. За это время десерт полностью застынет.
  5. Перед подачей посыпьте десерт корицей. Для украшения можно использовать свежие ягоды или фрукты.

Приятного аппетита!

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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