Новогодний десерт Снежок: просто, вкусно, не требует выпечки и содержит мало калорий

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

"Снежок" — это восхитительный новогодний десерт, который порадует вас своей нежностью и воздушностью. Готовится он быстро и просто, здесь ничего не надо печь, а результат превосходит все ожидания.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пудинг

Для приготовления вам понадобятся:

Сметана — 300 г

Творог — 80 г

Сахар — 75 г

Желатин — 10 г

Вода — 80 мл

Ванилин — по вкусу

Приготовление

Желатин замочите в горячей воде в небольшой миске. Оставьте его на некоторое время, чтобы он набух. В другой емкости смешайте сметану, творог, сахар и ванилин. Взбейте все ингредиенты блендером до однородной консистенции. Процедите желатиновую массу через сито и добавьте ее к крему. Тщательно взбейте смесь еще раз. Разлейте крем по стаканам и поставьте их в холодильник на 3 часа. За это время десерт полностью застынет. Перед подачей посыпьте десерт корицей. Для украшения можно использовать свежие ягоды или фрукты.

Приятного аппетита!

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.

