Новогодний десерт Снежок: просто, вкусно, не требует выпечки и содержит мало калорий

"Снежок" — это восхитительный новогодний десерт, который порадует вас своей нежностью и воздушностью. Готовится он быстро и просто, здесь ничего не надо печь, а результат превосходит все ожидания.
Для приготовления вам понадобятся:
Приготовление
Приятного аппетита!
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.