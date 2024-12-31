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Мёд — лакомство и лекарство: как хранить, чтобы он не потерял целебные свойства

2:48
Еда

Натуральный мёд – это настоящий деликатес, который прекрасно сочетается с различными продуктами. Его можно добавлять в овсянку или йогурт, использовать в качестве подсластителя для чая или просто есть с бутербродами.

Разные виды мёда
Фото: Adobe Stock by photosaint, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разные виды мёда

Однако, чтобы мёд сохранил свои полезные свойства, его нужно правильно хранить. Не все кухонные шкафы для этого подходят.

Мёд – это не только вкусное лакомство, но и ценный продукт для здоровья. Он обладает антибактериальными и противоинфекционными свойствами, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет сердце и улучшает кровообращение. Кроме того, мёд ускоряет заживление ран и положительно влияет на слизистую желудка.

Однако следует помнить, что мёд очень калориен, поэтому не стоит злоупотреблять им.

Чтобы мёд сохранял свои полезные свойства, его нужно хранить в правильных условиях. Мы расскажем вам, где лучше всего это делать.

Где хранить мёд?

В некоторых домах мёд хранят на кухонном столе, но это не самое лучшее решение. Не стоит размещать его рядом с окном, так как высокие температуры могут снизить его полезные свойства.

Оптимальная температура для хранения мёда – не выше 18 градусов Цельсия. Лучше всего хранить его в тёмном и сухом месте, например, в кладовой.

Подойдёт ли для этого кухонный шкаф? Да, если он находится вдали от духовки, где мёд может перегреться.

Холодильник также является хорошим местом для хранения мёда. Он сохраняет низкую температуру и не подвергает мёд воздействию солнечных лучей. Если мёд плотно закрыт, его можно хранить и в погребе.

Важно учитывать, что частые перепады температур могут привести к кристаллизации и расслоению мёда. Он состоит в основном из сахара и небольшого количества воды, но при этом гигроскопичен, то есть впитывает влагу из воздуха. Поэтому не забывайте плотно закрывать банку с мёдом. Это также поможет защитить его от посторонних запахов.

Может ли мёд испортиться?

Настоящий мёд без добавок и химикатов не должен портиться. Однако, как мы уже говорили, только правильное хранение может защитить его от изменения свойств и консистенции. Также не стоит использовать ложку, которой вы уже пользовались, чтобы зачерпнуть мёд, так как это может привести к попаданию в продукт бактерий.

Как долго можно хранить мёд?

Его можно хранить до трёх лет, но после этого срока он постепенно теряет свои полезные свойства. Поэтому лучше всего употреблять его в течение года-двух после покупки.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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