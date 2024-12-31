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Здоровый выбор для вашего стола вместо майонеза: лучшая заправка для оливье и крабового салата

1:07
Еда

Не все любят заправлять новогодние салаты майонезом, поэтому предлагаем приготовить изысканный соус на основе авокадо. Этот соус настолько вкусный, что он превратит любое праздничное блюдо в шедевр.

Крабовый салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовый салат

Ингредиенты:

  • Авокадо — 2 штуки;
  • Лимон — 1 штука;
  • Подсолнечное масло — 100 мл;
  • Белый винный уксус — 2 столовые ложки;
  • Соль — по вкусу;
  • Горчица — по вкусу.

Приготовление

  1. Очистите авокадо от кожуры и косточки, нарежьте мякоть на кусочки и поместите в блендер. Выдавите сок из лимона и добавьте белый винный уксус.
  2. Влейте подсолнечное масло и взбивайте смесь в блендере несколько минут. Перелейте получившийся соус в отдельную емкость, добавьте горчицу и соль по вкусу.
  3. Если соус получился кисловатым, можно добавить немного сахара для баланса вкуса. Перед использованием охладите соус в холодильнике.

Этим соусом идеально заправлять "Оливье", "Крабовый" и другие традиционные праздничные салаты. Приятного аппетита!

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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