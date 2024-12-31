Здоровый выбор для вашего стола вместо майонеза: лучшая заправка для оливье и крабового салата

Не все любят заправлять новогодние салаты майонезом, поэтому предлагаем приготовить изысканный соус на основе авокадо. Этот соус настолько вкусный, что он превратит любое праздничное блюдо в шедевр.
Ингредиенты:
Приготовление
Этим соусом идеально заправлять "Оливье", "Крабовый" и другие традиционные праздничные салаты. Приятного аппетита!
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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