Здоровый выбор для вашего стола вместо майонеза: лучшая заправка для оливье и крабового салата

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Не все любят заправлять новогодние салаты майонезом, поэтому предлагаем приготовить изысканный соус на основе авокадо. Этот соус настолько вкусный, что он превратит любое праздничное блюдо в шедевр.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовый салат

Ингредиенты:

Авокадо — 2 штуки;

Лимон — 1 штука;

Подсолнечное масло — 100 мл;

Белый винный уксус — 2 столовые ложки;

Соль — по вкусу;

Горчица — по вкусу.

Приготовление

Очистите авокадо от кожуры и косточки, нарежьте мякоть на кусочки и поместите в блендер. Выдавите сок из лимона и добавьте белый винный уксус. Влейте подсолнечное масло и взбивайте смесь в блендере несколько минут. Перелейте получившийся соус в отдельную емкость, добавьте горчицу и соль по вкусу. Если соус получился кисловатым, можно добавить немного сахара для баланса вкуса. Перед использованием охладите соус в холодильнике.

Этим соусом идеально заправлять "Оливье", "Крабовый" и другие традиционные праздничные салаты. Приятного аппетита!

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.



Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

