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Трагедия на Рождество в Бразилии: домашний торт унёс жизни трёх человек

2:27
Еда

Рождество — один из самых любимых праздников в мире. В этот день все стремятся создать теплую и уютную атмосферу, чтобы провести время в кругу близких и родных.

Торт
Фото: commons.wikimedia.org by Toby Weisenhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Торт

Рождество — это время, когда семья собирается вместе, и мы радуемся встрече с родственниками, которых не видели долгое время. Мы дарим друг другу подарки и наслаждаемся общением.

В Рождество многие любят наслаждаться вкусной едой, которая отличается от обычной. В этот период потребление рыбы, которое обычно невелико, значительно возрастает. Мы готовим уху, маковую лапшу, голубцы и разнообразные салаты. А какие же пирожные! Все с нетерпением ждут рождественских тортов!

Однако, к сожалению, именно в Рождество в Бразилии произошло трагическое событие. Три человека погибли, отведав торт. Об этом сообщает Mirror.

В Бразилии существует особый вид торта, который считается традиционным рождественским десертом. Он похож на бублик или тушканчика и обязательно присутствует на праздничном столе.

61-летняя Зели Терезинья Силва дос Аньос решила порадовать свою семью и испекла торт. Она с гордостью поставила его на стол, когда все собрались за ужином.

После трапезы все, кто ел торт, почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу в критическом состоянии. Трое из них скончались.

Татьяна Дениз Силва дос Аньос (43 года) и Майда Беренис Флорес да Силва (58 лет) умерли через день после того, как съели торт. Неуза Дениз Силва дос Анжо также была госпитализирована и скончалась на следующий день. Несколько членов семьи были госпитализированы в критическом состоянии, включая 10-летнего мальчика.

Полиция начала расследование и провела обыск в доме женщины. Причина отравления пока неизвестна, поэтому нельзя исключать возможность преднамеренного отравления. Однако при обыске было обнаружено много продуктов с истёкшим сроком годности. В холодильнике стоял майонез, срок годности которого истёк год назад.

Согласно текущей версии следствия, причиной отравления могла стать некачественная еда.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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