Салат Рождество с копчёной грудкой — настоящий хит праздничного застолья

В праздничный сезон хочется удивить своих близких и гостей необычным и вкусным блюдом. Предлагаем вам приготовить салат "Рождество" с беспроигрышным сочетанием ингредиентов.
Ингредиенты:
Приготовление:
Поставьте салат в холодильник минимум на 15-20 минут, чтобы он настоялся и стал ещё вкуснее.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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