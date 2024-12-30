Салат Рождество с копчёной грудкой — настоящий хит праздничного застолья

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

В праздничный сезон хочется удивить своих близких и гостей необычным и вкусным блюдом. Предлагаем вам приготовить салат "Рождество" с беспроигрышным сочетанием ингредиентов.

Фото: flickr.com by kuratowa_1, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат

Ингредиенты:

Варёно-копчёная куриная грудка — 300 г

Картофель — 3-4 шт.

Большая морковь — 1 шт.

Белый лук — 0,5 шт.

Куриные яйца — 3 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Майонез — 3-4 ст. л.

Соль — по вкусу

Молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Нарежьте куриную грудку и лук мелкими кубиками. Сыр натрите на средней тёрке. Соберите салат. Для этого можно использовать стеклянную ёмкость либо кулинарное кольцо. Первым слоем выложите натёртый картофель и смажьте его майонезом. Следующим слоем уложите копчёную грудку, лук и снова смажьте майонезом. Натрите морковь и выложите её следующим слоем, а поверх моркови — натёртые яйца. Добавьте немного майонеза. Завершите салат, посыпав его толстым слоем тёртого сыра.

Поставьте салат в холодильник минимум на 15-20 минут, чтобы он настоялся и стал ещё вкуснее.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

