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Салат Рождество с копчёной грудкой — настоящий хит праздничного застолья

1:20
Еда

В праздничный сезон хочется удивить своих близких и гостей необычным и вкусным блюдом. Предлагаем вам приготовить салат "Рождество" с беспроигрышным сочетанием ингредиентов.

Салат
Фото: flickr.com by kuratowa_1, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат

Ингредиенты:

  • Варёно-копчёная куриная грудка — 300 г
  • Картофель — 3-4 шт.
  • Большая морковь — 1 шт.
  • Белый лук — 0,5 шт.
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Майонез — 3-4 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Молотый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте куриную грудку и лук мелкими кубиками. Сыр натрите на средней тёрке.
  2. Соберите салат. Для этого можно использовать стеклянную ёмкость либо кулинарное кольцо.
  3. Первым слоем выложите натёртый картофель и смажьте его майонезом.
  4. Следующим слоем уложите копчёную грудку, лук и снова смажьте майонезом.
  5. Натрите морковь и выложите её следующим слоем, а поверх моркови — натёртые яйца. Добавьте немного майонеза.
  6. Завершите салат, посыпав его толстым слоем тёртого сыра.

Поставьте салат в холодильник минимум на 15-20 минут, чтобы он настоялся и стал ещё вкуснее.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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