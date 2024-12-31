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Как понять, какая икра вам подходит: вкус, размер, цена

2:51
Еда

Когда приближается Новый год, выбор икры становится одной из главных задач наравне с поиском подарков. Какая лучше — кеты или горбуши? Разберем ключевые различия.

Красная икра
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красная икра

Чем ценна икра кеты и горбуши

Горбуша и кета относятся к семейству лососевых. Их икра — один из самых популярных деликатесов на праздничном столе. Она идеально подходит как для украшения салатов, так и для бутербродов. Средняя цена за 500 граммов икры составляет 4000-5000 рублей, и требования к ней одинаковы: рассыпчатая, умеренно соленая, с нежной текстурой.

Чтобы сделать правильный выбор, нужно понимать особенности каждого вида икры.

Пищевая ценность

Красная икра калорийна. На 100 граммов приходится около 230-250 ккал, из которых 30% составляют белки, а 15% — жиры. Икра горбуши может быть немного менее калорийной, чем икра кеты, но разница зависит от производителя и состава продукта.

Полезные свойства и ограничения

Икра богата белком, жирными кислотами омега-3, витаминами A, D, группы B и минералами, такими как йод, железо и кальций. Однако высокое содержание соли делает её продуктом, который стоит употреблять умеренно, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Отличия во внешнем виде и вкусе

  • Размер: Икра кеты крупнее (5-7 мм), у горбуши диаметр меньше — 3-5 мм.
  • Цвет: У кеты он золотисто-оранжевый, у горбуши — розовато-красный.
  • Форма: Икринки кеты имеют плотную оболочку, благодаря чему выглядят идеально круглыми, тогда как у горбуши форма менее ровная.
  • Вкус: Икра кеты отличается сливочной мягкостью, у горбуши вкус яркий, с лёгкой горчинкой.

Как выбрать хорошую икру

  • Упаковка:
    • Стекло позволяет оценить продукт визуально.
    • Жестяная банка надежна, но не даёт увидеть содержимое.
    • Пластиковая упаковка может повредиться при транспортировке.
  • Срок годности: обязательно проверьте дату производства. Если икра была охлаждена, важно употребить её до истечения срока хранения.
  • Внешний вид: икра должна быть рассыпчатой, равномерно окрашенной, без тёмных пятен и неприятного запаха.

Что выбрать

Икра кеты чаще дороже из-за более крупного размера и нежного вкуса. Горбуша привлекает своим насыщенным ароматом и мягкой текстурой. Оба вида икры по-своему хороши, и выбор зависит от личных предпочтений.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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