Как понять, какая икра вам подходит: вкус, размер, цена

Когда приближается Новый год, выбор икры становится одной из главных задач наравне с поиском подарков. Какая лучше — кеты или горбуши? Разберем ключевые различия.
Горбуша и кета относятся к семейству лососевых. Их икра — один из самых популярных деликатесов на праздничном столе. Она идеально подходит как для украшения салатов, так и для бутербродов. Средняя цена за 500 граммов икры составляет 4000-5000 рублей, и требования к ней одинаковы: рассыпчатая, умеренно соленая, с нежной текстурой.
Чтобы сделать правильный выбор, нужно понимать особенности каждого вида икры.
Красная икра калорийна. На 100 граммов приходится около 230-250 ккал, из которых 30% составляют белки, а 15% — жиры. Икра горбуши может быть немного менее калорийной, чем икра кеты, но разница зависит от производителя и состава продукта.
Икра богата белком, жирными кислотами омега-3, витаминами A, D, группы B и минералами, такими как йод, железо и кальций. Однако высокое содержание соли делает её продуктом, который стоит употреблять умеренно, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Икра кеты чаще дороже из-за более крупного размера и нежного вкуса. Горбуша привлекает своим насыщенным ароматом и мягкой текстурой. Оба вида икры по-своему хороши, и выбор зависит от личных предпочтений.
Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.
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