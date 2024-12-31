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Этот жюльен получается нежнее, чем в ресторане

2:12
Еда

Слышали ли вы о жюльене — горячей закуске, которая украсит любой праздничный стол? Это одно из тех блюд, которые одинаково любят за простоту приготовления и изысканный вкус. Предлагаем приготовить жюльен с курицей и грибами в сливочном соусе, который всегда собирает комплименты за столом.

Жюльен
Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Жюльен

Ингредиенты для жюльена (на 4 порции)

  • Куриное филе — 200 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Шампиньоны — 250 г
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Сливочное масло — 30 г
  • Мука — 1 ст. л.
  • Сливки (20%) — 200 мл
  • Твердый сыр — 100 г
  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка курицы. Вымойте филе, отварите в подсоленной воде (30 минут), затем остудите прямо в бульоне. Это сделает мясо более сочным.
  2. Грибы и лук. Нарежьте лук мелкими кубиками, шампиньоны — соломкой или кубиками.
  3. Начинка. Обжарьте лук до прозрачности на разогретой сковороде с растительным маслом (5 минут), добавьте грибы. Готовьте до румяной корочки, не соля, чтобы избежать лишней жидкости. Выложите в сковороду нарезанное филе, посолите, поперчите, перемешайте.
  4. Сливочный соус. Растопите сливочное масло в сотейнике, добавьте муку, обжарьте до золотистого цвета. Влейте тонкой струйкой сливки, постоянно помешивая венчиком. Варите до загустения. Если появились комочки, протрите соус через сито.
  5. Сборка. Смешайте начинку с соусом, разложите по кокотницам, посыпьте тертым сыром.
  6. Запекание. Нагрейте духовку до 180°C и запекайте жюльен 20-25 минут, пока сверху не образуется золотистая корочка.

Полезные советы

  • Грибы: Вместо шампиньонов можно использовать вешенки или отваренные лесные грибы.
  • Курица: Для более насыщенного вкуса обжарьте филе или запеките его перед нарезкой.

Уточнения

Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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