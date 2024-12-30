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Сделайте мясную нарезку главным украшением стола: новый стиль подачи

3:03
Еда

Мясная нарезка всегда занимает почетное место на праздничном столе. Это не только традиция, но и вкусное, сытное блюдо, которое нравится большинству. В этот раз вместо привычного круга из ломтиков колбасы и ветчины попробуйте создать стильную Charcuterie board — модный способ подачи, который сейчас популярен во всем мире.

Мясная нарезка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Мясная нарезка

Что такое Charcuterie board

Charcuterie board — это доска деликатесов, сочетающая в себе мясные изделия, сыры, овощи, фрукты и соусы. Само название происходит от французского слова "charcuterie", означающего мясную лавку. Такой формат подачи позволяет не только разнообразить стол, но и сделать его настоящим украшением праздника.

Как подготовить доску для подачи

Для красивой Charcuterie board потребуется массивная деревянная разделочная доска. Если она одна, застелите поверхность пергаментной бумагой, чтобы жир и соки от продуктов не впитались в дерево. Дополнительно понадобятся соусники, миниатюрные вилки, ножи для сыра и посуда для мелких ингредиентов.

Какие продукты выбрать

  • Мясо и колбасы: прошутто, салями, вареная ветчина, чоризо, шпек, брезаола.
  • Сыры: мягкие (бри, камамбер), голубой сыр, твердый (пармезан).
  • Овощи и соления: оливки, корнишоны, пикули, помидоры черри.
  • Фрукты и ягоды: виноград, груши, гранат.
  • Орехи и сухофрукты: миндаль, фисташки, курага, финики.
  • Дополнения: джемы, мед, горчица, свежий хлеб, крекеры.

Для праздничного настроения продукты можно выложить в форме новогодней елки, украсив композицию клюквой.

Последовательность сборки

  • Сыр: выкладывается первым, желательно нечетное количество сортов.
  • Мясо: ломтики складываются веером или легкой лентой.
  • Дополнения: фрукты, орехи, джемы размещаются для цветовых акцентов.
  • Хлеб: заполняет оставшиеся пустоты.

Не бойтесь экспериментировать с комбинациями, но ориентируйтесь на вкусы гостей.

Дополнительные рецепты

  • Маринованная брынза: заправьте кубики сыра смесью оливкового масла, уксуса и горчицы.
  • Пряные кешью: обжарьте орехи с чесноком, имбирем и соевым соусом.
  • Луковый мармелад: карамелизируйте лук с бальзамическим уксусом и специями.
  • Запеченный перец: приготовьте в оливковом масле с чесноком и травами.
  • Шарики из кровяной колбасы: смешайте с яблоками и фисташками для оригинальной подачи.

Charcuterie board превращает обычную мясную нарезку в изысканное блюдо, которое порадует не только вкусом, но и визуальной эстетикой. Такой подход станет отличным решением для новогоднего застолья.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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