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Простой, но вкусный праздничный салат со свеклой и сыром фета

1:13
Еда

Ингредиенты

  1. Свекла – 600 г
  2. Сыр Фета – 100 г
  3. Зелень петрушки – 10 г
  4. Лимонный сок – 4 ст. л.
  5. Оливковое масло – 4 ст. л.
  6. Чеснок – 2 зубчика
  7. Черный молотый перец – ½ ч. л.
  8. Сахар – 1 ч. л.
  9. Соль – ½ ч. л.

Приготовление

1. Подготовка свеклы: отварить свеклу до полной готовности, затем остудить и нарезать маленькими кубиками.
   
2. Нарезка сыра: нарежьте сыр Фета также мелкими кубиками.

Вареная свекла
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вареная свекла

3. Заправка: в глубокой миске соедините лимонный сок, оливковое масло, мелко порубленный чеснок, черный молотый перец, сахар и соль. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

4. Сборка салата: добавьте нарезанную свеклу в заправку и тщательно перемешайте.

5. Добавление сыра и зелени: посыпьте салат кубиками сыра Фета и измельчённой зеленью петрушки.

6. Финальный штрих: перед подачей украсьте салат свежими листочками петрушки.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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