Простой, но вкусный праздничный салат со свеклой и сыром фета

1. Подготовка свеклы: отварить свеклу до полной готовности, затем остудить и нарезать маленькими кубиками.
2. Нарезка сыра: нарежьте сыр Фета также мелкими кубиками.
3. Заправка: в глубокой миске соедините лимонный сок, оливковое масло, мелко порубленный чеснок, черный молотый перец, сахар и соль. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
4. Сборка салата: добавьте нарезанную свеклу в заправку и тщательно перемешайте.
5. Добавление сыра и зелени: посыпьте салат кубиками сыра Фета и измельчённой зеленью петрушки.
6. Финальный штрих: перед подачей украсьте салат свежими листочками петрушки.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).
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