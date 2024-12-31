Простой, но вкусный праздничный салат со свеклой и сыром фета

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Ингредиенты

Свекла – 600 г Сыр Фета – 100 г Зелень петрушки – 10 г Лимонный сок – 4 ст. л. Оливковое масло – 4 ст. л. Чеснок – 2 зубчика Черный молотый перец – ½ ч. л. Сахар – 1 ч. л. Соль – ½ ч. л.

Приготовление

1. Подготовка свеклы: отварить свеклу до полной готовности, затем остудить и нарезать маленькими кубиками.



2. Нарезка сыра: нарежьте сыр Фета также мелкими кубиками.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вареная свекла

3. Заправка: в глубокой миске соедините лимонный сок, оливковое масло, мелко порубленный чеснок, черный молотый перец, сахар и соль. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

4. Сборка салата: добавьте нарезанную свеклу в заправку и тщательно перемешайте.

5. Добавление сыра и зелени: посыпьте салат кубиками сыра Фета и измельчённой зеленью петрушки.

6. Финальный штрих: перед подачей украсьте салат свежими листочками петрушки.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

