Шикарный салат с запечёнными овощами для новогоднего стола

1. Подготовка овощей: тыкву нарежьте кубиками, морковь — тонкими кружочками, цветную капусту разделите на соцветия, картофель разрежьте на четвертинки, а лук нарежьте перьями. Все сложите в миску, добавьте 1 ст. л. оливкового масла, соль и перемешайте.
2. Запекание: выложите овощи на противень, застеленный пергаментной бумагой, в один слой. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте овощи около 30 минут до готовности.
3. Приготовление заправки: в отдельной миске смешайте 3 ст. л. оливкового масла, бальзамический уксус, половину чайной ложки соли, половину чайной ложки чёрного молотого перца, мёд и измельчённый чеснок.
4. Сборка салата: в большом салатнике соедините листья салата, нарезанные петрушку, кинзу и базилик. Добавьте запечённые овощи, полейте приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте.
5. Подача: сверху посыпьте салат раскрошенной брынзой и подавайте к столу.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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