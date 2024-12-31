Шикарный салат с запечёнными овощами для новогоднего стола

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Ингредиенты

Картофель — 300 г. Тыква — 250 г. Красный лук — 150 г. Морковь — 150 г. Цветная капуста — 300 г. Листья салата — 100 г. Брынза — 70 г. Оливковое масло — 4 ст. л. Бальзамический уксус — 2 ст. л. Мёд — 1 ст. л. Чеснок — 3 зубчика. Базилик свежий — 10 г. Кинза свежая — 10 г. Петрушка свежая — 10 г. Черный молотый перец. Соль — 1 ч. л.

Приготовление

1. Подготовка овощей: тыкву нарежьте кубиками, морковь — тонкими кружочками, цветную капусту разделите на соцветия, картофель разрежьте на четвертинки, а лук нарежьте перьями. Все сложите в миску, добавьте 1 ст. л. оливкового масла, соль и перемешайте.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новогодний стол

2. Запекание: выложите овощи на противень, застеленный пергаментной бумагой, в один слой. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте овощи около 30 минут до готовности.

3. Приготовление заправки: в отдельной миске смешайте 3 ст. л. оливкового масла, бальзамический уксус, половину чайной ложки соли, половину чайной ложки чёрного молотого перца, мёд и измельчённый чеснок.

4. Сборка салата: в большом салатнике соедините листья салата, нарезанные петрушку, кинзу и базилик. Добавьте запечённые овощи, полейте приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте.

5. Подача: сверху посыпьте салат раскрошенной брынзой и подавайте к столу.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

