Идеальное песочное тесто: как приготовить дома

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Песочное тесто — основа для множества десертов, от пирогов до печенья. Если вы любите радовать семью сладкой выпечкой, этот рецепт станет вашим лучшим помощником. С ним вы сможете экспериментировать с начинками, делая выпечку разнообразной и интересной.

Фото: Adobe Stock by Mi.Ti., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблочный пирог

Ингредиенты:

Мука — 1 стакан;

Сливочное масло — 100 г;

Сахар — 50 г;

Ледяная вода — 3 ст. л.;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — щепотка.

Как приготовить песочное тесто

Шаг 1. Подготовка муки

Просейте муку через сито, чтобы тесто получилось мягким и воздушным.

Шаг 2. Подготовка масла

Возьмите сливочное масло и натрите его на тёрке. Для удобства масло можно предварительно положить в морозильную камеру на 10-15 минут.

Шаг 3. Соединение ингредиентов

Выложите муку на рабочую поверхность или в глубокую миску.

Добавьте натёртое масло и тщательно перемешайте, чтобы получилась крошка.

Добавьте сахар, соль и яйцо. Начинайте замешивать тесто.

Шаг 4. Добавление воды

Влейте холодную воду (по одной ложке за раз) и продолжайте перемешивать до образования однородной массы.

Шаг 5. Формирование и охлаждение

Сформируйте из теста круглый комок, оберните его пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 60 минут.

Готовое песочное тесто идеально подойдёт для пирогов, тартов и печенья. С ним ваша выпечка будет нежной и рассыпчатой.

Уточнения

Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя.

