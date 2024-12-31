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Идеальное песочное тесто: как приготовить дома

1:42
Еда

Песочное тесто — основа для множества десертов, от пирогов до печенья. Если вы любите радовать семью сладкой выпечкой, этот рецепт станет вашим лучшим помощником. С ним вы сможете экспериментировать с начинками, делая выпечку разнообразной и интересной.

Яблочный пирог
Фото: Adobe Stock by Mi.Ti., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочный пирог

Ингредиенты:

  • Мука — 1 стакан;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • Сахар — 50 г;
  • Ледяная вода — 3 ст. л.;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Соль — щепотка.

Как приготовить песочное тесто

Шаг 1. Подготовка муки

Просейте муку через сито, чтобы тесто получилось мягким и воздушным.

Шаг 2. Подготовка масла

Возьмите сливочное масло и натрите его на тёрке. Для удобства масло можно предварительно положить в морозильную камеру на 10-15 минут.

Шаг 3. Соединение ингредиентов

Выложите муку на рабочую поверхность или в глубокую миску.
Добавьте натёртое масло и тщательно перемешайте, чтобы получилась крошка.
Добавьте сахар, соль и яйцо. Начинайте замешивать тесто.

Шаг 4. Добавление воды

Влейте холодную воду (по одной ложке за раз) и продолжайте перемешивать до образования однородной массы.

Шаг 5. Формирование и охлаждение

Сформируйте из теста круглый комок, оберните его пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 60 минут.

Готовое песочное тесто идеально подойдёт для пирогов, тартов и печенья. С ним ваша выпечка будет нежной и рассыпчатой.

Уточнения

Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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