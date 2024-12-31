Идеальное песочное тесто: как приготовить дома

Песочное тесто — основа для множества десертов, от пирогов до печенья. Если вы любите радовать семью сладкой выпечкой, этот рецепт станет вашим лучшим помощником. С ним вы сможете экспериментировать с начинками, делая выпечку разнообразной и интересной.
Ингредиенты:
Как приготовить песочное тесто
Шаг 1. Подготовка муки
Просейте муку через сито, чтобы тесто получилось мягким и воздушным.
Шаг 2. Подготовка масла
Возьмите сливочное масло и натрите его на тёрке. Для удобства масло можно предварительно положить в морозильную камеру на 10-15 минут.
Шаг 3. Соединение ингредиентов
Выложите муку на рабочую поверхность или в глубокую миску.
Добавьте натёртое масло и тщательно перемешайте, чтобы получилась крошка.
Добавьте сахар, соль и яйцо. Начинайте замешивать тесто.
Шаг 4. Добавление воды
Влейте холодную воду (по одной ложке за раз) и продолжайте перемешивать до образования однородной массы.
Шаг 5. Формирование и охлаждение
Сформируйте из теста круглый комок, оберните его пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 60 минут.
Готовое песочное тесто идеально подойдёт для пирогов, тартов и печенья. С ним ваша выпечка будет нежной и рассыпчатой.
Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя.
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