Пошаговый рецепт сырников, которые всегда получаются

Сырники — это классическое блюдо, которое всегда найдёт место на вашем столе. Они подходят как для сытного завтрака, так и для перекуса или сладкого дополнения к чаепитию. Узнайте, как приготовить вкусные и нежные сырники по простому рецепту.
Ингредиенты:
Как приготовить сырники
Шаг 1. Подготовка творога
Тщательно протрите творог через сито или размешайте до однородной консистенции. Если в твороге много влаги, удалите её, чтобы тесто не получилось слишком жидким.
Шаг 2. Добавление ингредиентов
Взбейте яйцо в отдельной миске. Затем добавьте его к творогу.
Всыпьте муку, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы масса стала полностью однородной.
Шаг 3. Формирование сырников
Сформируйте небольшие шарики из творожного теста, а затем приплюсните их, придавая форму сырников.
Обваляйте каждый сырник в муке для панировки.
Шаг 4. Жарка
Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте сырники на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
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