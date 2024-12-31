Пошаговый рецепт сырников, которые всегда получаются

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники — это классическое блюдо, которое всегда найдёт место на вашем столе. Они подходят как для сытного завтрака, так и для перекуса или сладкого дополнения к чаепитию. Узнайте, как приготовить вкусные и нежные сырники по простому рецепту.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сырники

Ингредиенты:

Творог жирный — 500 г;

Соль — 0,5 ч. л.;

Сахар — 1,5 ст. л.;

Мука — 5 ст. л.;

Яйцо — 1 шт.;

Мука (обычная или кукурузная) — для панировки;

Масло растительное — для жарки.

Как приготовить сырники

Шаг 1. Подготовка творога

Тщательно протрите творог через сито или размешайте до однородной консистенции. Если в твороге много влаги, удалите её, чтобы тесто не получилось слишком жидким.

Шаг 2. Добавление ингредиентов

Взбейте яйцо в отдельной миске. Затем добавьте его к творогу.

Всыпьте муку, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы масса стала полностью однородной.

Шаг 3. Формирование сырников

Сформируйте небольшие шарики из творожного теста, а затем приплюсните их, придавая форму сырников.

Обваляйте каждый сырник в муке для панировки.

Шаг 4. Жарка

Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте сырники на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

