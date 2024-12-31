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Пошаговый рецепт сырников, которые всегда получаются

1:33
Еда

Сырники — это классическое блюдо, которое всегда найдёт место на вашем столе. Они подходят как для сытного завтрака, так и для перекуса или сладкого дополнения к чаепитию. Узнайте, как приготовить вкусные и нежные сырники по простому рецепту.

Сырники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сырники

Ингредиенты:

  • Творог жирный — 500 г;
  • Соль — 0,5 ч. л.;
  • Сахар — 1,5 ст. л.;
  • Мука — 5 ст. л.;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Мука (обычная или кукурузная) — для панировки;
  • Масло растительное — для жарки.

Как приготовить сырники

Шаг 1. Подготовка творога

Тщательно протрите творог через сито или размешайте до однородной консистенции. Если в твороге много влаги, удалите её, чтобы тесто не получилось слишком жидким.

Шаг 2. Добавление ингредиентов

Взбейте яйцо в отдельной миске. Затем добавьте его к творогу.
Всыпьте муку, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы масса стала полностью однородной.

Шаг 3. Формирование сырников

Сформируйте небольшие шарики из творожного теста, а затем приплюсните их, придавая форму сырников.
Обваляйте каждый сырник в муке для панировки.

Шаг 4. Жарка

Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте сырники на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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