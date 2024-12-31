Шурпа: суп с восточным ароматом для всей семьи

Шурпа — одно из самых вкусных и насыщенных блюд татарской кухни. Этот суп с ярким ароматом и глубоким вкусом готовится на основе баранины и овощей. Если вы хотите удивить своих близких новым блюдом, обязательно попробуйте приготовить шурпу.
Ингредиенты:
Как приготовить шурпу
Шаг 1. Приготовление мяса
Залейте баранину водой и поставьте на огонь.
После закипания варите мясо 3-5 минут, затем слейте воду, промойте мясо и кастрюлю.
Наполните кастрюлю свежей водой и варите баранину на медленном огне около 2 часов, периодически снимая пену.
Шаг 2. Подготовка овощей
Все овощи вымойте и нарежьте крупными кусками.
Когда мясо станет мягким, добавьте в кастрюлю морковь, картофель и лук.
Шаг 3. Добавление помидоров и специй
Через 15-20 минут положите в суп помидоры, болгарский перец и специи.
Варите ещё 10 минут.
Шаг 4. Завершающий этап
Выключите огонь и дайте супу настояться под крышкой. Перед подачей добавьте в тарелки свежую зелень.
Шурпа готова! Этот суп обязательно согреет вас и ваших близких своими ароматами и богатым вкусом.
Шурпа́ (шурба - "суп, бульон") — заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов и таджиков, получивший распространение на мусульманском Востоке и у народов, соседних с тюрками и таджиками.
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