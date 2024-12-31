Шурпа: суп с восточным ароматом для всей семьи

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Шурпа — одно из самых вкусных и насыщенных блюд татарской кухни. Этот суп с ярким ароматом и глубоким вкусом готовится на основе баранины и овощей. Если вы хотите удивить своих близких новым блюдом, обязательно попробуйте приготовить шурпу.

Фото: Freepik by Designed by Freepik шурпа

Ингредиенты:

Баранина — 800 г;

Помидоры — 2-3 шт.;

Картофель — 3-4 шт.;

Лук — 1-2 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Болгарский перец — 2 шт.;

Чеснок — 2-4 зубчика;

Свежая зелень (укроп, петрушка, кинза) — по пучку;

Специи: зира, шафран, кориандр, кайенский перец, куркума, чёрный перец;

Соль — по вкусу.

Как приготовить шурпу

Шаг 1. Приготовление мяса

Залейте баранину водой и поставьте на огонь.

После закипания варите мясо 3-5 минут, затем слейте воду, промойте мясо и кастрюлю.

Наполните кастрюлю свежей водой и варите баранину на медленном огне около 2 часов, периодически снимая пену.

Шаг 2. Подготовка овощей

Все овощи вымойте и нарежьте крупными кусками.

Когда мясо станет мягким, добавьте в кастрюлю морковь, картофель и лук.

Шаг 3. Добавление помидоров и специй

Через 15-20 минут положите в суп помидоры, болгарский перец и специи.

Варите ещё 10 минут.

Шаг 4. Завершающий этап

Выключите огонь и дайте супу настояться под крышкой. Перед подачей добавьте в тарелки свежую зелень.

Шурпа готова! Этот суп обязательно согреет вас и ваших близких своими ароматами и богатым вкусом.

Уточнения

Шурпа́ (шурба - "суп, бульон") — заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов и таджиков, получивший распространение на мусульманском Востоке и у народов, соседних с тюрками и таджиками.

