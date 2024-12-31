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Шурпа: суп с восточным ароматом для всей семьи

1:51
Еда

Шурпа — одно из самых вкусных и насыщенных блюд татарской кухни. Этот суп с ярким ароматом и глубоким вкусом готовится на основе баранины и овощей. Если вы хотите удивить своих близких новым блюдом, обязательно попробуйте приготовить шурпу.

шурпа
Фото: Freepik by Designed by Freepik
шурпа

Ингредиенты:

  • Баранина — 800 г;
  • Помидоры — 2-3 шт.;
  • Картофель — 3-4 шт.;
  • Лук — 1-2 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Болгарский перец — 2 шт.;
  • Чеснок — 2-4 зубчика;
  • Свежая зелень (укроп, петрушка, кинза) — по пучку;
  • Специи: зира, шафран, кориандр, кайенский перец, куркума, чёрный перец;
  • Соль — по вкусу.

Как приготовить шурпу

Шаг 1. Приготовление мяса

Залейте баранину водой и поставьте на огонь.
После закипания варите мясо 3-5 минут, затем слейте воду, промойте мясо и кастрюлю.
Наполните кастрюлю свежей водой и варите баранину на медленном огне около 2 часов, периодически снимая пену.

Шаг 2. Подготовка овощей

Все овощи вымойте и нарежьте крупными кусками.
Когда мясо станет мягким, добавьте в кастрюлю морковь, картофель и лук.

Шаг 3. Добавление помидоров и специй

Через 15-20 минут положите в суп помидоры, болгарский перец и специи.
Варите ещё 10 минут.

Шаг 4. Завершающий этап

Выключите огонь и дайте супу настояться под крышкой. Перед подачей добавьте в тарелки свежую зелень.

Шурпа готова! Этот суп обязательно согреет вас и ваших близких своими ароматами и богатым вкусом.

Уточнения

Шурпа́ (шурба - "суп, бульон") — заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов и таджиков, получивший распространение на мусульманском Востоке и у народов, соседних с тюрками и таджиками.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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