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Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома

1:51
Еда

Буланжер — классическое французское блюдо, которое напоминает аппетитный торт. Картофель, запечённый в бульоне с луком и чесноком, отличается нежной текстурой и насыщенным ароматом. Неудивительно, что гурманы высоко ценят этот рецепт.

Запечённый картофель
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённый картофель

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Сливочное масло — 20 г;
  • Куриный бульон — 400 мл;
  • Соль, чёрный перец — по вкусу;
  • Любимые специи — по желанию.

Как приготовить Буланжер:

Шаг 1. Подготовка овощей

Очистите картофель и нарежьте тонкими кружочками (толщина — не более 0,5 см).
Лук нарежьте полукольцами.

Шаг 2. Приготовление начинки

Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте лук до прозрачности.
Добавьте измельчённый чеснок, перемешайте и готовьте ещё пару минут. Снимите смесь с огня.

Шаг 3. Сборка блюда

В форму для запекания выложите половину картофельных кружочков, сформировав основу.
Посолите, поперчите, добавьте любимые специи.
Сверху распределите луково-чесночную смесь.
Закройте начинку оставшимся картофелем, укладывая кружочки внахлёст, как "чешую".

Шаг 4. Запекание

Залейте блюдо куриным бульоном, чтобы верхний слой картофеля оставался слегка сухим.
Поставьте форму в разогретую до 200 °C духовку и запекайте 35 минут.

Шаг 5. Подача

Готовое блюдо порадует румяной корочкой и нежной картофельной текстурой внутри. Подавайте Буланжер как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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