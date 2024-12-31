Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Буланжер — классическое французское блюдо, которое напоминает аппетитный торт. Картофель, запечённый в бульоне с луком и чесноком, отличается нежной текстурой и насыщенным ароматом. Неудивительно, что гурманы высоко ценят этот рецепт.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запечённый картофель

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг;

Лук репчатый — 1 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Сливочное масло — 20 г;

Куриный бульон — 400 мл;

Соль, чёрный перец — по вкусу;

Любимые специи — по желанию.

Как приготовить Буланжер:

Шаг 1. Подготовка овощей

Очистите картофель и нарежьте тонкими кружочками (толщина — не более 0,5 см).

Лук нарежьте полукольцами.

Шаг 2. Приготовление начинки

Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте лук до прозрачности.

Добавьте измельчённый чеснок, перемешайте и готовьте ещё пару минут. Снимите смесь с огня.

Шаг 3. Сборка блюда

В форму для запекания выложите половину картофельных кружочков, сформировав основу.

Посолите, поперчите, добавьте любимые специи.

Сверху распределите луково-чесночную смесь.

Закройте начинку оставшимся картофелем, укладывая кружочки внахлёст, как "чешую".

Шаг 4. Запекание

Залейте блюдо куриным бульоном, чтобы верхний слой картофеля оставался слегка сухим.

Поставьте форму в разогретую до 200 °C духовку и запекайте 35 минут.

Шаг 5. Подача

Готовое блюдо порадует румяной корочкой и нежной картофельной текстурой внутри. Подавайте Буланжер как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

