Буланжер — классическое французское блюдо, которое напоминает аппетитный торт. Картофель, запечённый в бульоне с луком и чесноком, отличается нежной текстурой и насыщенным ароматом. Неудивительно, что гурманы высоко ценят этот рецепт.
Ингредиенты:
Как приготовить Буланжер:
Шаг 1. Подготовка овощей
Очистите картофель и нарежьте тонкими кружочками (толщина — не более 0,5 см).
Лук нарежьте полукольцами.
Шаг 2. Приготовление начинки
Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте лук до прозрачности.
Добавьте измельчённый чеснок, перемешайте и готовьте ещё пару минут. Снимите смесь с огня.
Шаг 3. Сборка блюда
В форму для запекания выложите половину картофельных кружочков, сформировав основу.
Посолите, поперчите, добавьте любимые специи.
Сверху распределите луково-чесночную смесь.
Закройте начинку оставшимся картофелем, укладывая кружочки внахлёст, как "чешую".
Шаг 4. Запекание
Залейте блюдо куриным бульоном, чтобы верхний слой картофеля оставался слегка сухим.
Поставьте форму в разогретую до 200 °C духовку и запекайте 35 минут.
Шаг 5. Подача
Готовое блюдо порадует румяной корочкой и нежной картофельной текстурой внутри. Подавайте Буланжер как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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