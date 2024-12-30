Как сохранить цвет и вкус свёклы: лучший метод

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

На первый взгляд, варка кажется простым и правильным способом приготовления свёклы. Однако у этого метода есть один существенный недостаток: длительное кипение лишает корнеплод насыщенного вкуса и яркого цвета.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свекла

Вода вытягивает из свёклы значительную часть аромата, делая её менее выразительной. Но не переживайте, есть способ сохранить вкус и цвет этого полезного овоща.

Запекание вместо варки

Этот метод позволяет сохранить все природные качества свёклы, делая её яркой и ароматной.

Как запечь свёклу в духовке

Подготовка:

Тщательно промойте свёклу под проточной водой.

Отрежьте кончики и смажьте каждый корнеплод оливковым маслом.

Посыпьте небольшим количеством соли.

Заворачивание в фольгу:

Каждую свёклу плотно заверните в фольгу, чтобы она лучше сохранила влагу и вкус.

Запекание:

Разогрейте духовку до 180 °C.

Выложите свёклу на противень и отправьте в духовку на 60 минут.

Проверка готовности:

Проткните свёклу зубочисткой. Если она легко проходит, овощ готов.

После запекания свёкла легко очищается от кожицы. Она сохраняет насыщенный цвет, естественный аромат и мягкую текстуру, идеально подходя для салатов и закусок.

Запечённая свёкла — это не только вкусно, но и полезно. Попробуйте этот метод, и вы больше не вернётесь к варке!

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

