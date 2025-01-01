Легендарное блюдо на вашем столе: бефстроганов за 30 минут

2:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Бефстроганов — одно из самых известных блюд в мире, которое появилось благодаря графу Александру Строганову. Правда, изобрел его не сам граф, а его повар, Андре Дюпон. Есть две версии происхождения этого блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бефстроганоф

По одной из них, способ нарезки говядины — тонкими полосками — был придуман специально для графа, который в пожилом возрасте испытывал трудности с пережевыванием пищи. Вторая версия более романтична: граф активно занимался благотворительностью и вёл в Одессе "открытый стол", где любой прилично одетый человек мог бесплатно пообедать. Блюдо Дюпона было простым в приготовлении, вкусным и легко делилось на порции.

Как бы там ни было, бефстроганов с соусом из сметаны — это классика, которую стоит попробовать приготовить. Следуйте нашему пошаговому рецепту, чтобы насладиться идеальным вкусом.

Ингредиенты на 4 порции:

Говяжья вырезка — 600 г;

Шампиньоны — 150 г;

Сметана 30% — 200 г;

Сливочное масло — 50 г;

Томатная паста — 10 г;

Мука — 30 г;

Соль — 5 г;

Чёрный молотый перец — 5 г.

Как приготовить бефстроганов

Шаг 1. Подготовьте мясо

Промойте вырезку, обсушите и нарежьте крупными кусками толщиной 2 см. Каждый кусок положите между слоями пищевой плёнки и отбейте до толщины 7-10 мм. Затем нарежьте полосками длиной 3-4 см. Посолите, поперчите и при желании добавьте немного красного перца.

Шаг 2. Обжарьте говядину

Разогрейте сливочное масло в глубокой сковороде с толстым дном. Выложите полоски мяса и жарьте на среднем огне около 7 минут, регулярно помешивая.

Шаг 3. Добавьте грибы

Шампиньоны очистите, нарежьте пластинами и добавьте к мясу. Жарьте ещё 7 минут, периодически перемешивая.

Шаг 4. Приготовьте соус

Сметану нагрейте в сотейнике на слабом огне. Добавьте просеянную муку и томатную пасту, хорошо перемешайте венчиком. Прогревайте соус 1 минуту.

Шаг 5. Смешайте ингредиенты

Влейте соус в сковороду с говядиной и грибами. Посолите и поперчите по вкусу. Прогревайте на слабом огне, помешивая, пока соус не начнёт закипать. Снимите с огня.

Шаг 6. Подача

Подавайте бефстроганов с гарниром, который хорошо впитывает соус. Это может быть картофельное пюре, рис, гречка или мелкая паста.

Уточнения

Бефстро́ганов (от фр. Bœuf Stroganoff - "говядина по-строгановски"; также встречаются варианты "Беф а-ля Строганов" и "мясо по-строгановски") — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом.

