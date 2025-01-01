Как приготовить идеальный суп харчо: рецепт с томатной пастой

Суп харчо — одно из тех блюд, рецепты которых варьируются в каждой семье. Можно спорить, добавлять ли томатную пасту, но она придаёт блюду насыщенную кислинку, не исключая помидоры. Попробуйте наш рецепт — получится густой, ароматный и очень вкусный харчо.
Ингредиенты на 8 порций:
Как приготовить харчо:
Шаг 1. Бульон
Промойте говяжью грудинку и положите в кастрюлю. Залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, убавьте огонь и варите 2 часа.
Шаг 2. Подготовка основы супа
Процедите бульон через сито в чистую кастрюлю. Отделите мясо от костей, нарежьте крупными кусками и верните в бульон. Доведите до кипения.
Шаг 3. Рис и овощи
Добавьте рис в кипящий бульон и варите 5 минут. Лук мелко порубите, помидоры нарежьте кубиками. Отправьте в суп и варите ещё 5 минут.
Шаг 4. Специи и томатная паста
Добавьте в суп томатную пасту, кориандр, хмели-сунели. Посолите и поперчите. Перемешайте и готовьте на слабом огне без крышки около 10 минут.
Шаг 5. Зелень и чеснок
Кинзу и петрушку измельчите. Чеснок порубите мелко. Добавьте всё в кастрюлю и готовьте ещё 3 минуты. Снимите с огня и оставьте суп настояться 10 минут.
Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот - говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.
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