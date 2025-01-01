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Как приготовить идеальный суп харчо: рецепт с томатной пастой

2:01
Еда

Суп харчо — одно из тех блюд, рецепты которых варьируются в каждой семье. Можно спорить, добавлять ли томатную пасту, но она придаёт блюду насыщенную кислинку, не исключая помидоры. Попробуйте наш рецепт — получится густой, ароматный и очень вкусный харчо.

Харчо
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Харчо

Ингредиенты на 8 порций:

  • Говяжья грудинка — 1 кг;
  • Вода — 3 л;
  • Рис белый — 150 г;
  • Лук репчатый — 2 шт.;
  • Помидоры — 4 шт.;
  • Томатная паста — 100 г;
  • Кориандр молотый — 1 ч. л.;
  • Хмели-сунели — 1 ч. л.;
  • Кинза — 4 веточки;
  • Петрушка — 4 веточки;
  • Чеснок — 6 зубчиков;
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу.

Как приготовить харчо:

Шаг 1. Бульон

Промойте говяжью грудинку и положите в кастрюлю. Залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, убавьте огонь и варите 2 часа.

Шаг 2. Подготовка основы супа

Процедите бульон через сито в чистую кастрюлю. Отделите мясо от костей, нарежьте крупными кусками и верните в бульон. Доведите до кипения.

Шаг 3. Рис и овощи

Добавьте рис в кипящий бульон и варите 5 минут. Лук мелко порубите, помидоры нарежьте кубиками. Отправьте в суп и варите ещё 5 минут.

Шаг 4. Специи и томатная паста

Добавьте в суп томатную пасту, кориандр, хмели-сунели. Посолите и поперчите. Перемешайте и готовьте на слабом огне без крышки около 10 минут.

Шаг 5. Зелень и чеснок

Кинзу и петрушку измельчите. Чеснок порубите мелко. Добавьте всё в кастрюлю и готовьте ещё 3 минуты. Снимите с огня и оставьте суп настояться 10 минут.

Уточнения

Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот - говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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