Как приготовить салат с ореховой крошкой и пикантной заправкой

Ищете свежий и полезный рецепт для обеда или ужина? Этот салат с латукем, фетой и ореховой крошкой станет идеальным вариантом. Легкий, сытный и невероятно вкусный!
Ингредиенты (на 4 порции)
Основные:
Для заправки:
Как приготовить
Шаг 1. Ореховая крошка
Поместите все ингредиенты для ореховой смеси в чашу блендера. Измельчите в режиме "пульс", чтобы получилась крупная крошка.
Шаг 2. Заправка
Смешайте оливковое масло с мёдом, уксусом, солью и перцем. Добавьте тхину и куркуму, тщательно перемешайте. Разбавьте 2-3 ст. л. воды, чтобы добиться средней густоты заправки.
Шаг 3. Горошек
Вскипятите подсоленную воду. Отварите горошек до готовности (около 5 минут), затем откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой.
Шаг 4. Сборка салата
Зелёный салат - салат из свежих листовых овощей (салатных овощей, щавеля и шпината) в различных заправках (винегретной, майонезе или сливках).
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