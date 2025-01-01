Как приготовить салат с ореховой крошкой и пикантной заправкой

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете свежий и полезный рецепт для обеда или ужина? Этот салат с латукем, фетой и ореховой крошкой станет идеальным вариантом. Легкий, сытный и невероятно вкусный!

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Ингредиенты (на 4 порции)

Основные:

Латук — 1 большой кочан;

Огурцы свежие — 2 шт.;

Горошек зелёный (свежемороженый) — 0,5 стакана;

Фета — 100 г.

Для заправки:

Тхина — 2 ст. л.;

Оливковое масло — 2 ст. л.;

Яблочный уксус — 2 ст. л.;

Мед — 1 ст. л.

Куркума молотая — 0,5 ч. л.;

Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Для ореховой смеси:

Грецкие орехи — 1-2 горсти;

Тыквенные семечки — 3 ст. л.;

Семена подсолнечника — 3 ст. л.;

Семена льна — 2 ст. л.

Как приготовить

Шаг 1. Ореховая крошка

Поместите все ингредиенты для ореховой смеси в чашу блендера. Измельчите в режиме "пульс", чтобы получилась крупная крошка.

Шаг 2. Заправка

Смешайте оливковое масло с мёдом, уксусом, солью и перцем. Добавьте тхину и куркуму, тщательно перемешайте. Разбавьте 2-3 ст. л. воды, чтобы добиться средней густоты заправки.

Шаг 3. Горошек

Вскипятите подсоленную воду. Отварите горошек до готовности (около 5 минут), затем откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой.

Шаг 4. Сборка салата

Нарвите латук на средние кусочки.

Нарежьте огурцы тонкими полукружиями.

Смешайте латук, огурцы и горошек, полейте салат заправкой.

Посыпьте ореховой крошкой.

Раскрошите фету вилкой и украсьте салат перед подачей.

Уточнения

Зелёный салат - салат из свежих листовых овощей (салатных овощей, щавеля и шпината) в различных заправках (винегретной, майонезе или сливках).

