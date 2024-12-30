Сладость фруктов и нежность овощей: секрет идеального салата

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот необычный рецепт салата соединяет сладость моркови, сочность мандаринов и яблок с изысканными нотками лимона и кунжута. Идеальный выбор для любого застолья!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Для приготовления потребуется:

1 морковь

2 мандарина

1 яблоко

0,25 стакана грецких орехов

3 г белого кунжута и столько же чёрного

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

2 щепотки соли

Щепотка молотого чёрного перца

Почему стоит попробовать этот салат

Эффектный внешний вид, сочетание фруктов и овощей, а главное — польза! Салат насыщен витаминами, легко усваивается и прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами. Это не только полезно, но и вкусно, особенно для гостей на любом празднике.

Заправка из лимонного сока, оливкового масла, соли и перца создаёт гармоничный вкус, подчёркивающий сладость фруктов и мягкость орехов.

Как приготовить

Подготовка ингредиентов:

Морковь натрите на крупной тёрке или используйте корейскую шинковку для длинных полосок. Яблоко нарежьте тонкими ломтиками, чтобы было удобно есть. Снимите кожуру с мандаринов, уберите белую плёнку и нарежьте мякоть кружочками.

Орехи и кунжут:

Измельчите грецкие орехи до мелких частиц. Смешайте белый и чёрный кунжут — они придадут блюду текстуру и стильный вид.

Заправка:

В отдельной ёмкости соедините лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Взбейте вилкой или венчиком до однородной консистенции.

Сборка:

Смешайте морковь, яблоки и орехи, заправьте приготовленной смесью.

На дно неглубокой тарелки выложите мандариновые кружочки, сверху положите готовый салат. Посыпьте кунжутом для завершения образа.

Салат готов! Подавайте к столу и украсьте по своему вкусу.

Идеальное дополнение

Этот салат отлично подойдёт не только как гарнир, но и в качестве самостоятельного блюда. Попробуйте и убедитесь, как просто и вкусно это может быть!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

