Сладость фруктов и нежность овощей: секрет идеального салата

Этот необычный рецепт салата соединяет сладость моркови, сочность мандаринов и яблок с изысканными нотками лимона и кунжута. Идеальный выбор для любого застолья!
Эффектный внешний вид, сочетание фруктов и овощей, а главное — польза! Салат насыщен витаминами, легко усваивается и прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами. Это не только полезно, но и вкусно, особенно для гостей на любом празднике.
Заправка из лимонного сока, оливкового масла, соли и перца создаёт гармоничный вкус, подчёркивающий сладость фруктов и мягкость орехов.
В отдельной ёмкости соедините лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Взбейте вилкой или венчиком до однородной консистенции.
Смешайте морковь, яблоки и орехи, заправьте приготовленной смесью.
На дно неглубокой тарелки выложите мандариновые кружочки, сверху положите готовый салат. Посыпьте кунжутом для завершения образа.
Салат готов! Подавайте к столу и украсьте по своему вкусу.
Этот салат отлично подойдёт не только как гарнир, но и в качестве самостоятельного блюда. Попробуйте и убедитесь, как просто и вкусно это может быть!
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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