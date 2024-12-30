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Сладость фруктов и нежность овощей: секрет идеального салата

2:18
Еда

Этот необычный рецепт салата соединяет сладость моркови, сочность мандаринов и яблок с изысканными нотками лимона и кунжута. Идеальный выбор для любого застолья!

Салат
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Для приготовления потребуется:

  • 1 морковь
  • 2 мандарина
  • 1 яблоко
  • 0,25 стакана грецких орехов
  • 3 г белого кунжута и столько же чёрного
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 2 щепотки соли
  • Щепотка молотого чёрного перца

Почему стоит попробовать этот салат

Эффектный внешний вид, сочетание фруктов и овощей, а главное — польза! Салат насыщен витаминами, легко усваивается и прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами. Это не только полезно, но и вкусно, особенно для гостей на любом празднике.

Заправка из лимонного сока, оливкового масла, соли и перца создаёт гармоничный вкус, подчёркивающий сладость фруктов и мягкость орехов.

Как приготовить

Подготовка ингредиентов:

  1. Морковь натрите на крупной тёрке или используйте корейскую шинковку для длинных полосок.
  2. Яблоко нарежьте тонкими ломтиками, чтобы было удобно есть.
  3. Снимите кожуру с мандаринов, уберите белую плёнку и нарежьте мякоть кружочками.

Орехи и кунжут:

  1. Измельчите грецкие орехи до мелких частиц.
  2. Смешайте белый и чёрный кунжут — они придадут блюду текстуру и стильный вид.

Заправка:

В отдельной ёмкости соедините лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Взбейте вилкой или венчиком до однородной консистенции.

Сборка:

Смешайте морковь, яблоки и орехи, заправьте приготовленной смесью.
На дно неглубокой тарелки выложите мандариновые кружочки, сверху положите готовый салат. Посыпьте кунжутом для завершения образа.

Салат готов! Подавайте к столу и украсьте по своему вкусу.

Идеальное дополнение

Этот салат отлично подойдёт не только как гарнир, но и в качестве самостоятельного блюда. Попробуйте и убедитесь, как просто и вкусно это может быть!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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