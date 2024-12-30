Какая селёдка делает Шубу вкуснее: как выбрать рыбу для любимого салата

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Зима и Новый год немыслимы без селёдки под шубой. Этот салат стал даже популярнее оливье. Эксперты поделились советами, как выбрать самую вкусную рыбу для этого традиционного блюда.

Фото: flickr.com by Atle Grimsby, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сельдь

Качество рыбы в селедке под шубой определяет вкус всего салата. Чтобы выбрать самую вкусную сельдь, нужно, оказывается, учитывать её пол. Выяснилось, что самцы сельди обладают более мясистой и жирной мякотью, что идеально подходит для сочного салата.

Как определить, какая рыба подходит лучше? Можно спросить у продавца или обратить внимание на то, как выглядит селёдка. У самцов сельди есть молоки, в то время как у самок можно нащупать икру.

Если тушка уже выпотрошена, рассмотрите спинку и брюшко. Самки обычно имеют прямую и ровную спинку, а их брюшко более объемное и плотное на ощупь.

Уточнения

«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.



Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

