Сайра, лосось или горбуша: какую рыбу выбрать для салата Мимоза?

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Мимоза" — это популярное блюдо, которое готовят из овощей и рыбы. Возникает вопрос: какую рыбу лучше использовать? В рецепте можно встретить сайру, лосось или горбушу. Стоит ли выбирать консервированную рыбу или лучше использовать свежую? Кулинарный эксперт Ксения Потакова поделилась своими советами по приготовлению этого салата.

Фото: commons.wikipedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат мимоза

Чаще всего в салат "Мимоза" добавляют рыбные консервы. Выбор сорта рыбы зависит от личных предпочтений. Чтобы салат получился вкусным и гармоничным, рекомендуется выбирать рыбу с мягким вкусом и без сильного запаха. Среди подходящих вариантов можно выделить горбушу, сайру и лосось, пишет портал "Едим дома".

По словам Ксении Потаковой, оригинальный рецепт салата "Мимоза" предполагает использование консервированного лосося. Эта рыба обладает приятной текстурой и сбалансированным вкусом. Благодаря своей умеренной насыщенности, лосось делает салат сочным и нежным.

"Если вы хотите заменить лосось, можно использовать кету, горбушу или тунец, но стоит учесть, что их мясо более сухое. Желательно выбирать рыбу в масле", — советует повар.

Для тех, кто предпочитает более здоровую версию салата, можно использовать отварную или слабосолёную рыбу. Этот вариант сохраняет все полезные свойства рыбы и придаёт салату более лёгкую текстуру.

Уточнения

«Мимоза» — праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов.

