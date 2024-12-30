Лимонный восторг — чудесный пирог для новогодних каникул, который легко приготовить

Кто из нас не любит сладкое? Особенно если оно приготовлено с любовью и заботой о наших вкусовых рецепторах. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного лимонного пирога, который станет настоящим украшением любого чаепития.

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Творожная запеканка

Этот пирог сочетает в себе нежную текстуру, освежающую лимонную кислинку и приятный аромат, который наполнит ваш дом уютом и теплом.

Ингредиенты:

Лимон — 2 шт.

Сахар — 150 г

Сахарная пудра — 200-250 г

Мука — 250 г

Сливочное масло — 200 г

Ванильный сахар — 1 пакетик

Куриные яйца — 3 шт.

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Время приготовления: 40 минут

Пошаговый рецепт

Размягченное сливочное масло взбейте миксером до пышной консистенции. Добавьте 150 граммов сахарной пудры и продолжайте взбивать до однородности. Всыпьте ванильный сахар, щепотку соли и, не прекращая взбивания, по одному введите куриные яйца. С одного лимона снимите цедру, а из другого выжмите сок. Добавьте цедру и сок к масляной смеси. Постепенно введите в масляную смесь муку, смешанную с разрыхлителем, и тщательно перемешайте миксером до однородности. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом или выстелите пергаментом и смажьте его маслом. Выложите тесто в форму, разровняйте его поверхность. Отправьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Пока пирог выпекается, приготовьте лимонную глазурь. Для этого из половинки лимона выжмите сок и смешайте его с сахарной пудрой (примерно 70-80 граммов, в зависимости от ваших предпочтений по сладости). Когда пирог будет готов, извлеките его из духовки и дайте немного остыть. Полейте пирог лимонной глазурью, равномерно распределяя её по поверхности.

Полностью остудите пирог перед подачей. Наслаждайтесь его нежной текстурой и освежающей лимонной кислинкой!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.



Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae), лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

