Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пар или ультразвук: какой увлажнитель подойдёт именно вам
Спутники в опасности: NASA обнаружило огромную аномалию над Землей
Подготовка к весне: лучшие цветы для посадки в январе
Новогоднее напоминание: не забудьте убраться в жилище домашнего любимца
Единственное желание Арины Соболенко на 2025 год, в котором призналась теннисистка
Этот цветок рядом с помидорами отпугнёт всех вредителей — проверенный способ
Россияне раскупают змей перед Новым годом, спрос вырос на 300%
Эти фрукты очищают ваши артерии: добавьте их в рацион
Маленькая гостиная? Вот как сделать её более просторной и удобной

Лимонный восторг — чудесный пирог для новогодних каникул, который легко приготовить

Еда

Кто из нас не любит сладкое? Особенно если оно приготовлено с любовью и заботой о наших вкусовых рецепторах. Сегодня мы поделимся с вами рецептом невероятно вкусного лимонного пирога, который станет настоящим украшением любого чаепития.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Творожная запеканка

Этот пирог сочетает в себе нежную текстуру, освежающую лимонную кислинку и приятный аромат, который наполнит ваш дом уютом и теплом.

Ингредиенты:

  • Лимон — 2 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Сахарная пудра — 200-250 г
  • Мука — 250 г
  • Сливочное масло — 200 г
  • Ванильный сахар — 1 пакетик
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.

Время приготовления: 40 минут

Пошаговый рецепт

  1. Размягченное сливочное масло взбейте миксером до пышной консистенции.
  2. Добавьте 150 граммов сахарной пудры и продолжайте взбивать до однородности.
  3. Всыпьте ванильный сахар, щепотку соли и, не прекращая взбивания, по одному введите куриные яйца.
  4. С одного лимона снимите цедру, а из другого выжмите сок. Добавьте цедру и сок к масляной смеси.
  5. Постепенно введите в масляную смесь муку, смешанную с разрыхлителем, и тщательно перемешайте миксером до однородности.
  6. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом или выстелите пергаментом и смажьте его маслом.
  7. Выложите тесто в форму, разровняйте его поверхность.
  8. Отправьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
  9. Пока пирог выпекается, приготовьте лимонную глазурь. Для этого из половинки лимона выжмите сок и смешайте его с сахарной пудрой (примерно 70-80 граммов, в зависимости от ваших предпочтений по сладости).
  10. Когда пирог будет готов, извлеките его из духовки и дайте немного остыть. Полейте пирог лимонной глазурью, равномерно распределяя её по поверхности.

Полностью остудите пирог перед подачей. Наслаждайтесь его нежной текстурой и освежающей лимонной кислинкой!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae), лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Экономика и бизнес
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире Аудио 
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Домашние животные
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Режиссёр Кирилл Серебренников показал Аллу Пугачёву в домашней обстановке
Режиссёр Кирилл Серебренников показал Аллу Пугачёву в домашней обстановке
Последние материалы
Новогоднее напоминание: не забудьте убраться в жилище домашнего любимца
Единственное желание Арины Соболенко на 2025 год, в котором призналась теннисистка
Этот цветок рядом с помидорами отпугнёт всех вредителей — проверенный способ
Россияне раскупают змей перед Новым годом, спрос вырос на 300%
Эти фрукты очищают ваши артерии: добавьте их в рацион
Лимонный восторг — чудесный пирог для новогодних каникул, который легко приготовить
Маленькая гостиная? Вот как сделать её более просторной и удобной
Борьба с инфляцией — АвтоВАЗ сохраняет цены на автомобили до 14 января 2025 года
Чем категорически нельзя кормить пожилых питомцев
Новые правила налогообложения для гостиничного бизнеса в Сириусе начнут действовать в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.