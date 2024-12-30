Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простая ошибка водителей, вызывающая усталость в пути
Ночной крем для кожи: как выбрать и не ошибиться? Все, что нужно знать
В Таиланде сгорел отель, погибли три туриста
Солдаты 47-й бригады ВСУ массово оставляют позиции в Сумской области
Идеальное печенье для праздников: орешки с вареной сгущенкой
Манжерок удивляет новинками: канатные дороги и освещённая лыжная трасса
Оценка жилья перед покупкой: что изменится для семей с маткапиталом
Названы главные правила тренировок после 60 лет
Как учитывать энергетику деревьев при посадке на своём участке

Праздничный стол за 2 часа: меню, которое вас удивит

Еда

Многие думают, что накрыть новогодний стол за пару часов невозможно. Но реальность такова: приготовить несколько эффектных и вкусных блюд за короткое время вполне реально, если грамотно подойти к организации процесса.

Новогодний стол
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол

С чего начать

Прежде чем планировать меню, важно задать себе вопрос: действительно ли нужно готовить целый набор традиционных блюд, который потом неделями доедается? Майонезные салаты, запечённые мясные блюда и торты — всё это, конечно, вкусно, но слишком затратно по времени.

Кроме того, не стоит забывать, что такие салаты нельзя хранить дольше суток, даже в холодильнике.

Гораздо разумнее выбрать несколько простых, но элегантных блюд, которые подчеркнут праздничную атмосферу, не отнимут много времени и не окажутся в мусорном ведре.

Как выбрать продукты

Для экономии времени лучше сразу приобрести продукты, которые готовы к использованию:

  • варёные овощи для салатов;
  • готовую листовую зелень;
  • тертый сыр;
  • очищенные креветки или рыбное филе.

Вместо того чтобы замешивать тесто, можно взять готовый бисквит или печенье для десерта. Также стоит запастись мясной нарезкой или праздничным печеньем.

Тайминг для приготовления

Правильное планирование — залог успеха. Не стоит готовить блюда по порядку, теряя время.

  • Сначала маринад. Если в рецепте указано маринование мяса или рыбы, начните с этого шага.
  • Параллельные действия. Пока маринуется основное блюдо, поставьте варить яйца (это займёт 10 минут) и подготовьте слоёный салат, который требует охлаждения.
  • Горячие закуски. Их можно приготовить в течение получаса.
  • Основное блюдо. Запекание мяса или рыбы не потребует постоянного внимания, поэтому этим временем можно воспользоваться для нарезки овощей или подготовки напитков.
  • Десерт. Если вы планируете десерт, выберите максимально простой рецепт.

Что можно включить в меню

  • Закуски: тарталетки с сырной массой, рулетики из ветчины с зеленью.
  • Салат: лёгкий микс из зелени с авокадо и морепродуктами.
  • Основное: запечённое рыбное филе с травами.
  • Напитки: горячий глинтвейн или алкогольный коктейль.

Секрет успешного новогоднего застолья — минимализм и правильное планирование. Не нужно перегружать стол избыточными блюдами. Пара лёгких закусок, запечённое основное блюдо и несколько эффектных деталей создадут нужное настроение и позволят насладиться праздником без лишней суеты.

Уточнения

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Шоу-бизнес
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России Аудио 
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Российский шоу-бизнес
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Плотников
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Последние материалы
Солдаты 47-й бригады ВСУ массово оставляют позиции в Сумской области
Идеальное печенье для праздников: орешки с вареной сгущенкой
Манжерок удивляет новинками: канатные дороги и освещённая лыжная трасса
Оценка жилья перед покупкой: что изменится для семей с маткапиталом
Праздничный стол за 2 часа: меню, которое вас удивит
Названы главные правила тренировок после 60 лет
Как учитывать энергетику деревьев при посадке на своём участке
Сон с питомцами может вызвать проблемы с глазами
Распределение вещей в авто: советы для безопасной езды
Правда о собаках: разбираем мифы и стереотипы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.