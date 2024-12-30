Праздничный стол за 2 часа: меню, которое вас удивит

Многие думают, что накрыть новогодний стол за пару часов невозможно. Но реальность такова: приготовить несколько эффектных и вкусных блюд за короткое время вполне реально, если грамотно подойти к организации процесса.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новогодний стол

С чего начать

Прежде чем планировать меню, важно задать себе вопрос: действительно ли нужно готовить целый набор традиционных блюд, который потом неделями доедается? Майонезные салаты, запечённые мясные блюда и торты — всё это, конечно, вкусно, но слишком затратно по времени.

Кроме того, не стоит забывать, что такие салаты нельзя хранить дольше суток, даже в холодильнике.

Гораздо разумнее выбрать несколько простых, но элегантных блюд, которые подчеркнут праздничную атмосферу, не отнимут много времени и не окажутся в мусорном ведре.

Как выбрать продукты

Для экономии времени лучше сразу приобрести продукты, которые готовы к использованию:

варёные овощи для салатов;

готовую листовую зелень;

тертый сыр;

очищенные креветки или рыбное филе.

Вместо того чтобы замешивать тесто, можно взять готовый бисквит или печенье для десерта. Также стоит запастись мясной нарезкой или праздничным печеньем.

Тайминг для приготовления

Правильное планирование — залог успеха. Не стоит готовить блюда по порядку, теряя время.

Сначала маринад. Если в рецепте указано маринование мяса или рыбы, начните с этого шага.

Параллельные действия. Пока маринуется основное блюдо, поставьте варить яйца (это займёт 10 минут) и подготовьте слоёный салат, который требует охлаждения.

Горячие закуски. Их можно приготовить в течение получаса.

Основное блюдо. Запекание мяса или рыбы не потребует постоянного внимания, поэтому этим временем можно воспользоваться для нарезки овощей или подготовки напитков.

Десерт. Если вы планируете десерт, выберите максимально простой рецепт.

Что можно включить в меню

Закуски: тарталетки с сырной массой, рулетики из ветчины с зеленью.

Салат: лёгкий микс из зелени с авокадо и морепродуктами.

Основное: запечённое рыбное филе с травами.

Напитки: горячий глинтвейн или алкогольный коктейль.

Секрет успешного новогоднего застолья — минимализм и правильное планирование. Не нужно перегружать стол избыточными блюдами. Пара лёгких закусок, запечённое основное блюдо и несколько эффектных деталей создадут нужное настроение и позволят насладиться праздником без лишней суеты.

Уточнения

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания.

