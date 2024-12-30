Лучше не лениться и готовить самим: почему магазинные салаты могут быть опасны для здоровья

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовые салаты, которые можно приобрести в магазине, могут сэкономить время, но их использование сопряжено с определенными рисками для здоровья. Врач Надежда Чернышова предупреждает, что магазинные салаты могут быть заражены патогенными бактериями, включая кишечную палочку, способную вызвать пищевое отравление.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат

Основной причиной появления кишечной палочки в салатах является нарушение санитарных норм на этапе приготовления, хранения и подачи блюд. Использование недостаточно чистых ножей и разделочных досок, а также несоблюдение условий хранения создают благоприятные условия для размножения бактерий. Особенно опасно оставлять салаты при комнатной температуре, где бактерии быстро размножаются и делают продукт непригодным для употребления.

Кишечная палочка часто служит индикатором бактериального загрязнения, указывая на возможное присутствие других микроорганизмов. Это подчеркивает важность осторожности при выборе и приготовлении салатов, рассказала врач в разговоре с Life.ru.

Пищевое отравление может закончиться госпитализацией и иметь серьёзные последствия для здоровья. Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты рекомендуют готовить салаты собственноручно дома в небольших количествах и съедать их сразу после приготовления. При комнатной температуре салаты, включая оливье и селедку под шубой, могут храниться не более 1-2 часов, а в холодильнике они способны простоять без потери качества чуть меньше суток.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



Кише́чная па́лочка (лат. Escherichia coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных.

