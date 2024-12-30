Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Единственное желание Арины Соболенко на 2025 год, в котором призналась теннисистка
Этот цветок рядом с помидорами отпугнёт всех вредителей — проверенный способ
Россияне раскупают змей перед Новым годом, спрос вырос на 300%
Эти фрукты очищают ваши артерии: добавьте их в рацион
Лимонный восторг — чудесный пирог для новогодних каникул, который легко приготовить
Маленькая гостиная? Вот как сделать её более просторной и удобной
Борьба с инфляцией — АвтоВАЗ сохраняет цены на автомобили до 14 января 2025 года
Чем категорически нельзя кормить пожилых питомцев
Новые правила налогообложения для гостиничного бизнеса в Сириусе начнут действовать в 2025 году

Лучше не лениться и готовить самим: почему магазинные салаты могут быть опасны для здоровья

1:39
Еда

Готовые салаты, которые можно приобрести в магазине, могут сэкономить время, но их использование сопряжено с определенными рисками для здоровья. Врач Надежда Чернышова предупреждает, что магазинные салаты могут быть заражены патогенными бактериями, включая кишечную палочку, способную вызвать пищевое отравление.

Салат
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат

Основной причиной появления кишечной палочки в салатах является нарушение санитарных норм на этапе приготовления, хранения и подачи блюд. Использование недостаточно чистых ножей и разделочных досок, а также несоблюдение условий хранения создают благоприятные условия для размножения бактерий. Особенно опасно оставлять салаты при комнатной температуре, где бактерии быстро размножаются и делают продукт непригодным для употребления.

Кишечная палочка часто служит индикатором бактериального загрязнения, указывая на возможное присутствие других микроорганизмов. Это подчеркивает важность осторожности при выборе и приготовлении салатов, рассказала врач в разговоре с Life.ru.

Пищевое отравление может закончиться госпитализацией и иметь серьёзные последствия для здоровья. Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты рекомендуют готовить салаты собственноручно дома в небольших количествах и съедать их сразу после приготовления. При комнатной температуре салаты, включая оливье и селедку под шубой, могут храниться не более 1-2 часов, а в холодильнике они способны простоять без потери качества чуть меньше суток.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Кише́чная па́лочка (лат. Escherichia coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Российский шоу-бизнес
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом Аудио 
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Российский шоу-бизнес
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Режиссёр Кирилл Серебренников показал Аллу Пугачёву в домашней обстановке
Режиссёр Кирилл Серебренников показал Аллу Пугачёву в домашней обстановке
Последние материалы
Выбор сорта редиса для вашего огорода: актуальные предложения 2025 года
Тёмные эмпаты: заботливые снаружи, опасные внутри
Приднестровье оставило без газа госучреждения Молдавии
Секреты пышного цветения гипсофилы в саду
Почему сантехники хвалят двухвентильные смесители: правда и мифы
Древние тайны Луны: какой секрет скрывается за 150 миллионами лет
Лучше не лениться и готовить самим: почему магазинные салаты могут быть опасны для здоровья
Неожиданный фаворит среди стиральных порошков! Доступное и мощное решение
Немецкая компания Lilium вовремя находит новых инвесторов в индустрии воздушного такси
Авиакомпания Utair снова в центре скандала из-за задержек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.