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Советское блюдо для вашего стола: гостей им точно получится удивить

1:03
Еда

Бренд-шеф ресторанного холдинга Сергей Носов рассказал, как удивить гостей на Новый год. Он поделился рецептом советского блюда для новогоднего стола, которое станет отличной закуской.

Резка лука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Резка лука

Как приготовить бутерброды со шпротами:

Для этого нужно:

  • 8 кусков бородинского хлеба
  • 160 г шпрот
  • 20 г сливочного масла
  • 100 г свежего огурца
  • 40 г твердого сыра
  • 80 г майонеза
  • 10 г чеснока
  • 5 г зелени

Сначала нужно нарезать хлеб на ломтики толщиной 5-7 мм. Обжарить их на сливочном масле с двух сторон до румяной корочки.

Затем тонко нарежьте огурец, а сыр натрите мелко. Следом измельчите чеснок и зелень.

"Смешайте сыр с майонезом, рубленым чесноком и зеленью. Получившимся соусом смажьте каждый ломтик хлеба, а сверху выложите огурец и шпроты", — цитирует повара "СЭ".

Уточнения

Шпро́ты в масле — консервы из копчёной рыбы. Приготавливаются из свежей или мороженой рыбы разных видов длиной 7—12 см.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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