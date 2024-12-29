Советское блюдо для вашего стола: гостей им точно получится удивить

Бренд-шеф ресторанного холдинга Сергей Носов рассказал, как удивить гостей на Новый год. Он поделился рецептом советского блюда для новогоднего стола, которое станет отличной закуской.
Как приготовить бутерброды со шпротами:
Для этого нужно:
Сначала нужно нарезать хлеб на ломтики толщиной 5-7 мм. Обжарить их на сливочном масле с двух сторон до румяной корочки.
Затем тонко нарежьте огурец, а сыр натрите мелко. Следом измельчите чеснок и зелень.
"Смешайте сыр с майонезом, рубленым чесноком и зеленью. Получившимся соусом смажьте каждый ломтик хлеба, а сверху выложите огурец и шпроты", — цитирует повара "СЭ".
Шпро́ты в масле — консервы из копчёной рыбы. Приготавливаются из свежей или мороженой рыбы разных видов длиной 7—12 см.
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