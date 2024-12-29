Советское блюдо для вашего стола: гостей им точно получится удивить

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Бренд-шеф ресторанного холдинга Сергей Носов рассказал, как удивить гостей на Новый год. Он поделился рецептом советского блюда для новогоднего стола, которое станет отличной закуской.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Резка лука

Как приготовить бутерброды со шпротами:

Для этого нужно:

8 кусков бородинского хлеба

160 г шпрот

20 г сливочного масла

100 г свежего огурца

40 г твердого сыра

80 г майонеза

10 г чеснока

5 г зелени

Сначала нужно нарезать хлеб на ломтики толщиной 5-7 мм. Обжарить их на сливочном масле с двух сторон до румяной корочки.

Затем тонко нарежьте огурец, а сыр натрите мелко. Следом измельчите чеснок и зелень.

"Смешайте сыр с майонезом, рубленым чесноком и зеленью. Получившимся соусом смажьте каждый ломтик хлеба, а сверху выложите огурец и шпроты", — цитирует повара "СЭ".

Уточнения

Шпро́ты в масле — консервы из копчёной рыбы. Приготавливаются из свежей или мороженой рыбы разных видов длиной 7—12 см.

