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Быстрая разделка селедки за 5 минут: удивительные техники

Еда

Селедка — это универсальная рыба, пользующаяся популярностью на столах многих. Однако не всем нравится процесс ее разделки. На самом деле, это совсем несложно, если знать несколько секретов.

сельдь
Фото: flickr.com by Atle Grimsby, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
сельдь

Как выбрать селедку

Чтобы выбрать качественную селедку, стоит обратить внимание на несколько важных аспектов:

  • Внешний вид. Идеальная рыба должна быть серебристой, без повреждений и желтого налета. Попросите продавца достать ее из рассола, чтобы оценить свежесть.
  • Пол. Селедка мужского пола более мясистая и жирная. У мальчиков спинка широкая и горбатая, у девочек — прямая и узкая.
  • Свежесть. Глаза у свежей рыбы яркие, без мутности. Жабры должны быть упругими и темно-красного цвета.

Подготовка к разделке

Перед тем как приступить к разделыванию, подготовьте рабочее место:

  • Застелите доску пакетом или бумажными полотенцами.
  • Используйте острый нож, чтобы процесс прошел быстро и чисто.

Как разделать селедку

Вот шаги для быстрого и легкого разделывания:

  1. Промойте рыбу под холодной водой.
  2. Отрежьте голову. Начните с одной стороны и завершите с другой.
  3. Удалите хвост.
  4. Срежьте брюшко и удалите внутренности.
  5. Снимите шкуру. Подцепите ее ножом и аккуратно тяните.
  6. Отделите филе от костей. Используйте руки, чтобы потянуть филе в сторону головы.

Как избавиться от запаха

Чтобы избежать неприятного запаха, можно:

  • Протереть инструменты и руки лимоном.
  • Использовать уксус для очистки.

Как подать селедку

Филе можно нарезать под углом и красиво выложить на тарелку. Добавьте лимон, оливки или отварной картофель для более интересной подачи.

Что еще приготовить из селедки

Селедка отлично подходит для салатов, бутербродов и роллов. Например, популярный форшмак можно сделать с яйцами, луком и яблоком.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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