Быстрая разделка селедки за 5 минут: удивительные техники

Селедка — это универсальная рыба, пользующаяся популярностью на столах многих. Однако не всем нравится процесс ее разделки. На самом деле, это совсем несложно, если знать несколько секретов.
Чтобы выбрать качественную селедку, стоит обратить внимание на несколько важных аспектов:
Перед тем как приступить к разделыванию, подготовьте рабочее место:
Вот шаги для быстрого и легкого разделывания:
Чтобы избежать неприятного запаха, можно:
Филе можно нарезать под углом и красиво выложить на тарелку. Добавьте лимон, оливки или отварной картофель для более интересной подачи.
Селедка отлично подходит для салатов, бутербродов и роллов. Например, популярный форшмак можно сделать с яйцами, луком и яблоком.
Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
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