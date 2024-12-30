Опровергните миф о заливной рыбе с этим рецептом

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Заливная рыба — это не просто холодная закуска, а настоящая кулинарная изысканность, которая украсит любой праздничный стол.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красная рыба

Вспоминая известную фразу из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!": "Какая гадость эта ваша заливная рыба!", можно сказать, что это не совсем так. На самом деле, правильно приготовленная заливная рыба обладает великолепным вкусом и может стать настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты

1 кг рыбы (лосось, судак или треска)

1 л воды

1-2 моркови

1 луковица

1-2 лавровых листа

5-7 горошин чёрного перца

2-3 яйца

2-3 столовые ложки желатина

Соль по вкусу

Укроп или петрушка для украшения

Приготовление

Подготовка рыбы: Очистите рыбу от чешуи и внутренностей, промойте её под холодной водой. Если используете филе, нарежьте его на порционные куски. Варка бульона: В кастрюлю налейте 1 литр воды, добавьте нарезанные морковь и лук, лавровый лист, горошины перца и немного соли. Доведите до кипения, затем добавьте рыбу и варите на медленном огне 20-30 минут. Приготовление желатина: Замочите желатин в небольшом количестве холодной воды (примерно 100 мл) и дайте ему набухнуть. Отделение рыбы и овощей: Выньте рыбу и овощи из бульона. Процедите бульон через мелкое сито, чтобы избавиться от остатков овощей и специй. В горячий бульон добавьте набухший желатин и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился. Подготовка яиц: Отварите яйца вкрутую, охладите и нарежьте их кружочками. Сборка блюда: В форму для заливного налейте немного бульона и дайте ему застыть в холодильнике на 30 минут. Затем выложите куски рыбы, кружки яиц и немного нарезанного укропа. Залейте всё оставшимся бульоном. Охлаждение: Поставьте форму в холодильник на 4-6 часов (лучше на ночь), чтобы заливная рыба хорошо застыла. Подача: Готовую заливную рыбу аккуратно выложите на блюдо и украсьте свежей зеленью. Подавайте с хреном или горчицей.

Заливная рыба — это не просто холодная закуска, а настоящее произведение искусства, которое оценят ваши гости. Приятного аппетита!

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

