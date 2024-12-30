Опровергните миф о заливной рыбе с этим рецептом

Заливная рыба — это не просто холодная закуска, а настоящая кулинарная изысканность, которая украсит любой праздничный стол.
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красная рыба
Вспоминая известную фразу из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!": "Какая гадость эта ваша заливная рыба!", можно сказать, что это не совсем так. На самом деле, правильно приготовленная заливная рыба обладает великолепным вкусом и может стать настоящим украшением вашего стола.
Ингредиенты
1 кг рыбы (лосось, судак или треска)
1 л воды
1-2 моркови
1 луковица
1-2 лавровых листа
5-7 горошин чёрного перца
2-3 яйца
2-3 столовые ложки желатина
Соль по вкусу
Укроп или петрушка для украшения
Приготовление
Подготовка рыбы: Очистите рыбу от чешуи и внутренностей, промойте её под холодной водой. Если используете филе, нарежьте его на порционные куски.
Варка бульона: В кастрюлю налейте 1 литр воды, добавьте нарезанные морковь и лук, лавровый лист, горошины перца и немного соли. Доведите до кипения, затем добавьте рыбу и варите на медленном огне 20-30 минут.
Приготовление желатина: Замочите желатин в небольшом количестве холодной воды (примерно 100 мл) и дайте ему набухнуть.
Отделение рыбы и овощей: Выньте рыбу и овощи из бульона. Процедите бульон через мелкое сито, чтобы избавиться от остатков овощей и специй. В горячий бульон добавьте набухший желатин и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился.
Подготовка яиц: Отварите яйца вкрутую, охладите и нарежьте их кружочками.
Сборка блюда: В форму для заливного налейте немного бульона и дайте ему застыть в холодильнике на 30 минут. Затем выложите куски рыбы, кружки яиц и немного нарезанного укропа. Залейте всё оставшимся бульоном.
Охлаждение: Поставьте форму в холодильник на 4-6 часов (лучше на ночь), чтобы заливная рыба хорошо застыла.
Подача: Готовую заливную рыбу аккуратно выложите на блюдо и украсьте свежей зеленью. Подавайте с хреном или горчицей.
Заливная рыба — это не просто холодная закуска, а настоящее произведение искусства, которое оценят ваши гости. Приятного аппетита!
Уточнения
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.