Специи для новогоднего стола: секреты идеального сочетания

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Никто не сможет оспорить, что специи способны мгновенно преобразить любой праздник, добавляя яркость и настроение. С их помощью можно создать настоящее кулинарное искусство, где каждая специя играет свою роль, как фигура в шахматной партии. Как же выбрать правильные специи для новогоднего стола, чтобы ваши блюда стали настоящими шедеврами?

Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ специи

Специи для различных блюд

Для рыбы

Рыба особенно любит деликатные специи, которые подчеркивают её вкус. Для морской рыбы подойдут белый, зеленый и черный перец, паприка и шафран. Для речной рыбы можно использовать более яркие специи, такие как мускатный орех и душистый перец. В качестве дополнения можно использовать соус на основе йогурта и смеси специй за'атар.

Топ-сочетания для рыбы:

Душистый перец + белый перец + паприка

Розмарин + черный перец + лимонная цедра

Мускатный орех + кориандр + гранатовый соус

Для курицы

Курица является универсальным ингредиентом, к которому подходят практически любые специи. Для приготовления можно использовать лимонную цедру и сок, которые прекрасно дополнит праздничное блюдо. Утка же требует более тщательного выбора специй, включая корицу и кардамон.

Топ-сочетания для курицы:

Цедра лимона + розмарин + свежий чеснок

Хмели-сунели + белый перец + свежий чеснок

Паприка + копченая паприка + черный перец

Для мяса

Если вы планируете запекать крупный кусок мяса, достаточно использовать соль и черный перец. Но чтобы добавить изюминку, стоит попробовать сладкие специи, такие как корица и гвоздика, которые великолепно сочетаются с жирным мясом.

Топ-сочетания для мяса:

Апельсиновая цедра + копченая паприка

Зира + кориандр + свежий чеснок

Сухая горчица + сухой имбирь + черный перец

Для десертов

Для сладких блюд идеально подойдут ваниль, корица и кардамон. Эти специи не только украсят вкус, но и сделают десерты более ароматными. Например, добавление корицы в пироги создаст неповторимый зимний аромат.

Топ-сочетания для десертов:

Яблоки + кардамон + мускатный орех

Апельсины + корица + бадьян

Для напитков

Не забывайте о напитках! Специи, такие как корица и гвоздика, отлично подходят для горячих коктейлей. Чтобы извлечь максимальный аромат, можно сначала приготовить компот с пряностями.

Универсальный набор для горячих напитков:

2 палочки корицы + 5 звездочек бадьяна + 5 коробочек кардамона

Специи не только усиливают вкус блюд, но и создают атмосферу праздника. Смело экспериментируйте и сочетайте их, чтобы сделать свой новогодний стол поистине незабываемым!

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.

