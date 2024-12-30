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Праздничный стол: горячие морепродукты, которые удивят гостей

2:09
Еда

Морепродукты — это неотъемлемая часть средиземноморской кухни, и такие блюда, как обжаренные на гриле креветки, ароматная паэлья и мидии в сливочном соусе, по праву заслуживают внимания.

Шашлык из мидий
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык из мидий

Хотя большинство из нас привыкло готовить морепродукты из замороженных заготовок, это вовсе не повод отказываться от их приготовления. Собраны проверенные рецепты горячих европейских и паназиатских блюд с морепродуктами, которые легко повторить дома.

Мидии в сливочно-чесночном соусе

Если говорить о горячих блюдах, трудно не вспомнить о мидиях в сливочно-чесночном соусе. Это классика средиземноморской кухни, которая позволяет раскрыть весь вкус морепродуктов. Вот простой рецепт:

Ингредиенты для 3 порций:

  • 1 кг свежих или варено-мороженых мидий
  • 200 мл сливок (жирностью 20%)
  • 120 мл белого сухого вина
  • 100 г лука-шалота
  • 1 головка чеснока
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • маленький пучок петрушки
  • соль и свежемолотая смесь перцев

Для подачи:

  • поджаренный деревенский хлеб

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте лук-шалот, измельчите чеснок и петрушку.
  2. В глубокой сковороде на слабом огне растопите сливочное масло, добавьте чеснок и шалот, посолите. Тушите на медленном огне в течение 10-15 минут.
  3. Выложите в сковороду подготовленные мидии и полейте вином. Накройте крышкой и увеличьте огонь — жидкость должна закипеть.
  4. Тушите мидии под крышкой около 5 минут. Убедитесь, что все раковины раскрылись (нераскрывшиеся выбросьте). Затем влейте сливки, поперчите и посыпьте петрушкой.
  5. Готовьте на сильном огне, постоянно перемешивая, чтобы соус заливался в раковины, около 3-4 минут. Подавайте в глубоких тарелках с поджаренным деревенским хлебом.

Полезный совет: Если шалота нет, его можно заменить белым салатным луком или пореем.

Уточнения

Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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