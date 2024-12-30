Праздничный стол: горячие морепродукты, которые удивят гостей

Морепродукты — это неотъемлемая часть средиземноморской кухни, и такие блюда, как обжаренные на гриле креветки, ароматная паэлья и мидии в сливочном соусе, по праву заслуживают внимания.
Хотя большинство из нас привыкло готовить морепродукты из замороженных заготовок, это вовсе не повод отказываться от их приготовления. Собраны проверенные рецепты горячих европейских и паназиатских блюд с морепродуктами, которые легко повторить дома.
Если говорить о горячих блюдах, трудно не вспомнить о мидиях в сливочно-чесночном соусе. Это классика средиземноморской кухни, которая позволяет раскрыть весь вкус морепродуктов. Вот простой рецепт:
Ингредиенты для 3 порций:
Для подачи:
Приготовление:
Полезный совет: Если шалота нет, его можно заменить белым салатным луком или пореем.
Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих).
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