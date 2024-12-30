Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вернуться в форму после праздников? Эта тренировка сжигает калории за минуту
Быстрый макияж без перегрузки: попробуйте однослойную технику
Эти планеты могут скрывать жизнь: как мы ищем инопланетян в Млечном Пути
Согрейте руки, чтобы расслабить ум: лайфхак, который работает
Всего один миллион за 2,3 кв.м: стоит ли покупать крошечные апартаменты в Москве?
В Египте расследуют причины нападения акулы на туристов
Мозаика в интерьере: как превратить дом в произведение искусства
Опасный вирус для кошек: всё, что нужно знать о панлейкопении
Зря смеялись: прогнозы учёного из 1925 года начинают сбываться

Неподходящие закуски к шампанскому: это стоит оставить на полке магазина

1:44
Еда

Новый год невозможно представить без шампанского, однако правильный выбор закусок к этому изысканному напитку имеет огромное значение. Некоторые продукты могут испортить вкус игристого или вызвать нежелательные реакции.

шампанское
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
шампанское

Запрещённые сочетания

При выборе закусок стоит быть особенно внимательными. Эксперты рекомендуют избегать сочетания шампанского с шоколадом. Это не только нарушает гармонию вкуса, но и может быть вредно для поджелудочной железы. Шоколад с высоким содержанием какао перебивает нежные ароматы шампанского.

Мандарины, хоть и являются традиционным атрибутом праздника, тоже не подойдут. Они могут вызывать аллергические реакции, особенно в сочетании с алкоголем, который увеличивает проницаемость слизистой оболочки желудка.

Кроме того, не стоит закусывать шампанское жирными блюдами, ананасами, киви и шпротами. Ароматы лука и чеснока также плохо сочетаются с игристым. Даже такие привычные закуски, как колбасы и домашние соленья, могут испортить общее впечатление. Исключение составляют только трюфели, которые в сочетании с шампанским создают уникальную гармонию.

Осторожно с газировкой

Важно помнить, что шампанское не следует запивать газированными напитками. Они могут ускорить действие алкоголя, и, как следствие, человек может быстро опьянеть.

Выбор правильных закусок не только улучшает вкус шампанского, но и способствует приятному вечернему отдыху. Позаботьтесь о том, чтобы ваш новогодний стол был не только красивым, но и гармоничным!

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Наука и техника
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни Аудио 
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Домашние животные
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином Аудио 
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Советы
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников? Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Последние материалы
Неподходящие закуски к шампанскому: это стоит оставить на полке магазина
Фитнес как антистресс: почему спорт это лучшая терапия
Акула унесла жизнь туриста на египетском курорте
Планируем сад: цветы, которые будут расти на одном месте всю жизнь
Какая селёдка делает Шубу вкуснее: как выбрать рыбу для любимого салата
Секрет собачьей памяти: как питомцы запоминают команды
ОСАГО под вопросом: получите ли вы компенсацию после аварии из-за недомогания
Как дома вырастить экзотический фрукт: секреты успешной посадки ананаса
Как избавиться от запаха в доме, если на кухне что-то пригорело? Лучшие методы
Как кофе помогает сохранить молодость и силу мышц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.