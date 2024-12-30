Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде

Вы уверены, что варите пельмени правильно? На первый взгляд, процесс предельно прост: закипятить воду, бросить туда замороженные пельмени и подождать готовности. Но именно здесь большинство допускает одну ключевую ошибку.
Главная проблема в резком перепаде температур. Когда замороженные пельмени попадают в бурлящую воду, это может привести к двум неприятным последствиям:
Существует два проверенных способа, которые гарантируют идеальный результат.
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.
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Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.