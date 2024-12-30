Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы уверены, что варите пельмени правильно? На первый взгляд, процесс предельно прост: закипятить воду, бросить туда замороженные пельмени и подождать готовности. Но именно здесь большинство допускает одну ключевую ошибку.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пельмени

Почему нельзя бросать пельмени в кипяток

Главная проблема в резком перепаде температур. Когда замороженные пельмени попадают в бурлящую воду, это может привести к двум неприятным последствиям:

Пельмени лопнут или разварятся. Тесто может не выдержать стресса, и начинки в кастрюле окажется больше, чем в самих изделиях.

Слипнутся в комок. Крахмал, выделяющийся из теста, делает своё дело — вместо аппетитных пельменей вы получите нечто бесформенное.

Как избежать этих проблем

Существует два проверенных способа, которые гарантируют идеальный результат.

Подготовка в холодной воде. Опустите замороженные пельмени в ёмкость с холодной водой на пару минут. Это сгладит температурный контраст, и продукт будет готов для дальнейшей варки. Постепенный нагрев воды. Вместо того чтобы бросать пельмени в кипяток, отправьте их в кастрюлю при температуре около 50 градусов. Постепенное нагревание воды даст тесту возможность адаптироваться, сохранив его структуру.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

