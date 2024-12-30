Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем, как вырастить ель на участке
Грядущая катастрофа: мегавулкан может изменить климат планеты
Три шага перед стартом: как обеспечить безопасность на дороге
Украина получит новый кредит за счёт активов России
Как избежать конфликтов и непонимания в рабочем коллективе: советы психолога
Ваш матрас пахнет? Попробуйте эти методы — результат вас удивит
Стойка на руках: шаг за шагом к идеальному результату
Лера Кудрявцева показала свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Сколько собака помнит своего владельца: удивительные факты

Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде

1:23
Еда

Вы уверены, что варите пельмени правильно? На первый взгляд, процесс предельно прост: закипятить воду, бросить туда замороженные пельмени и подождать готовности. Но именно здесь большинство допускает одну ключевую ошибку.

Пельмени
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Почему нельзя бросать пельмени в кипяток

Главная проблема в резком перепаде температур. Когда замороженные пельмени попадают в бурлящую воду, это может привести к двум неприятным последствиям:

  • Пельмени лопнут или разварятся. Тесто может не выдержать стресса, и начинки в кастрюле окажется больше, чем в самих изделиях.
  • Слипнутся в комок. Крахмал, выделяющийся из теста, делает своё дело — вместо аппетитных пельменей вы получите нечто бесформенное.

Как избежать этих проблем

Существует два проверенных способа, которые гарантируют идеальный результат.

  1. Подготовка в холодной воде. Опустите замороженные пельмени в ёмкость с холодной водой на пару минут. Это сгладит температурный контраст, и продукт будет готов для дальнейшей варки.
  2. Постепенный нагрев воды. Вместо того чтобы бросать пельмени в кипяток, отправьте их в кастрюлю при температуре около 50 градусов. Постепенное нагревание воды даст тесту возможность адаптироваться, сохранив его структуру.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Домашние животные
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином Аудио 
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Шоу-бизнес
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России Аудио 
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Экономика и бизнес
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Плотников
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Последние материалы
Как уложить плитку на деревянный пол, чтобы она держалась годами
Эти средства по уходу за кожей вам на самом деле не нужны. Не тратьте деньги впустую
Другая жемчужина Средиземноморья: почему Алжир не считается популярным направлением
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде
Глобальное потепление отступит: как ученые планируют охладить Землю
Деревня-драгоценность: почему стоит посетить этот пригород в Италии на мотоцикле
Рецепт вкусной и полезной запеканки из тыквы
Подсказываем маленькие хитрости, которые успешно сохранят чистоту в машине
Холодные руки — сигнал организма, который нельзя игнорировать
Не упустите урожай: как избежать ошибок при выращивании рассады
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.