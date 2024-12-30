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Эти 6 гарниров избавят вас от скучного пюре на празднике

2:17
Еда

Картофельное пюре — безусловный фаворит на праздничном столе, но что делать, если оно надоело? Существует множество альтернатив, которые помогут добавить разнообразия в новогоднее меню. Рассмотрим шесть простых гарниров, которые подойдут для любого застолья и удовлетворят вкусы как взрослых, так и детей.

Пюре
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пюре

Овощи — легкий и полезный выбор

Первым на очереди стоят овощи. Брокколи, брюссельская капуста, стручковая фасоль и спаржа не только добавят ярких красок, но и станут отличным источником клетчатки. Эти зеленые гарниры значительно менее калорийны, чем привычное пюре с молоком и маслом, что поможет избежать тяжести в животе.

А если среди гостей есть постящиеся, овощи будут идеальным выбором. Для разнообразия можно сделать к ним вкусные соусы.

Запеченные овощи — простой и вкусный вариант

На новогоднем празднике многие предпочитают готовить мясо на гриле или шашлыки. В этом случае запеченные овощи, такие как баклажаны, кабачки и перцы, станут отличным дополнением. Если есть возможность, запекайте тыкву, морковь или батат. Эти блюда легко готовятся в духовке и могут стать настоящим хитом застолья.

Картошка в новом свете

Если от картошки все же отказаться не хочется, попробуйте изменить ее привычный облик. Кулинары советуют сделать картофель фри. Готовьте его в аэрогриле или запекайте в духовке, чтобы избежать излишнего масла. Это не только полезнее, но и сохраняет вкус любимого гарнира.

Символика нового года

Не забывайте, что 2025 год — год зеленой деревянной змеи. Принесите символику года на свой стол, используя зеленые овощи в качестве основного гарнира. Это добавит праздничного настроения и поможет встретить новый год с размахом.

В итоге, главное — избегать майонеза в горячих блюдах, так как он при нагревании становится канцерогенным. Используйте эти идеи, чтобы создать идеальный новогодний стол, и позвольте своим гостям насладиться разнообразием!

Уточнения

Пюре́ (фр. purée, от старофр. purer «очищать») — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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