Суп для борьбы с похмельем: как солянка станет вашим спасением после праздников

Солянка — это не просто суп, а настоящая палочка-выручалочка для многих, особенно в новогодние праздники. После бурных застолий и весёлых встреч с друзьями похмелье может настигнуть любого.
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Солянка
В такие моменты солянка способна не только вернуть к жизни, но и порадовать своим насыщенным вкусом и ароматом. Этот суп объединяет в себе разнообразные ингредиенты, что делает его идеальным выбором для восстановления сил после праздников.
Рецепт солянки
Ингредиенты:
300 г говядины (или другого мяса на ваш вкус)
100 г копчёной колбасы
100 г ветчины
1 луковица
1 морковь
3-4 солёных огурца
2-3 картофелины
2-3 ст. ложки томатной пасты
1,5 л воды
2-3 лавровых листа
5-6 перцев горошком
Соль и чёрный молотый перец по вкусу
2 ст. ложки растительного масла
Свежая зелень для подачи
Лимон и оливки (по желанию, для украшения)
Приготовление:
В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Нарежьте говядину кубиками и обжарьте до золотистой корочки.
Добавьте мелко нарезанный лук и натертую на крупной тёрке морковь. Обжаривайте овощи вместе с мясом до мягкости.
Очистите и нарежьте картофель кубиками, добавьте в кастрюлю. Залейте водой и доведите до кипения.
Добавьте лавровый лист, перец горошком и томатную пасту. Посолите и поперчите по вкусу. Варите на среднем огне около 20 минут.
В это время нарежьте солёные огурцы и копчёную колбасу, добавьте их в кастрюлю. Затем добавьте ветчину. Дайте супу покипеть ещё 10 минут.
Подавайте горячим, украсив свежей зеленью, ломтиками лимона и оливками.
Солянка — это универсальное блюдо, которое всегда радует своим насыщенным вкусом и ароматом. Этот суп станет отличным завершением праздничного стола или вкусным обедом в любое время года.
Уточнения
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.