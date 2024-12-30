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Суп для борьбы с похмельем: как солянка станет вашим спасением после праздников

2:14
Еда

Солянка — это не просто суп, а настоящая палочка-выручалочка для многих, особенно в новогодние праздники. После бурных застолий и весёлых встреч с друзьями похмелье может настигнуть любого.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Солянка

В такие моменты солянка способна не только вернуть к жизни, но и порадовать своим насыщенным вкусом и ароматом. Этот суп объединяет в себе разнообразные ингредиенты, что делает его идеальным выбором для восстановления сил после праздников.

Рецепт солянки

Ингредиенты:

  • 300 г говядины (или другого мяса на ваш вкус)
  • 100 г копчёной колбасы
  • 100 г ветчины
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 3-4 солёных огурца
  • 2-3 картофелины
  • 2-3 ст. ложки томатной пасты
  • 1,5 л воды
  • 2-3 лавровых листа
  • 5-6 перцев горошком
  • Соль и чёрный молотый перец по вкусу
  • 2 ст. ложки растительного масла
  • Свежая зелень для подачи
  • Лимон и оливки (по желанию, для украшения)

Приготовление:

  1. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Нарежьте говядину кубиками и обжарьте до золотистой корочки.
  2. Добавьте мелко нарезанный лук и натертую на крупной тёрке морковь. Обжаривайте овощи вместе с мясом до мягкости.
  3. Очистите и нарежьте картофель кубиками, добавьте в кастрюлю. Залейте водой и доведите до кипения.
  4. Добавьте лавровый лист, перец горошком и томатную пасту. Посолите и поперчите по вкусу. Варите на среднем огне около 20 минут.
  5. В это время нарежьте солёные огурцы и копчёную колбасу, добавьте их в кастрюлю. Затем добавьте ветчину. Дайте супу покипеть ещё 10 минут.
  6. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью, ломтиками лимона и оливками.

Солянка — это универсальное блюдо, которое всегда радует своим насыщенным вкусом и ароматом. Этот суп станет отличным завершением праздничного стола или вкусным обедом в любое время года.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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