Суп для борьбы с похмельем: как солянка станет вашим спасением после праздников

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Солянка — это не просто суп, а настоящая палочка-выручалочка для многих, особенно в новогодние праздники. После бурных застолий и весёлых встреч с друзьями похмелье может настигнуть любого.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Солянка

В такие моменты солянка способна не только вернуть к жизни, но и порадовать своим насыщенным вкусом и ароматом. Этот суп объединяет в себе разнообразные ингредиенты, что делает его идеальным выбором для восстановления сил после праздников.

Рецепт солянки

Ингредиенты:

300 г говядины (или другого мяса на ваш вкус)

100 г копчёной колбасы

100 г ветчины

1 луковица

1 морковь

3-4 солёных огурца

2-3 картофелины

2-3 ст. ложки томатной пасты

1,5 л воды

2-3 лавровых листа

5-6 перцев горошком

Соль и чёрный молотый перец по вкусу

2 ст. ложки растительного масла

Свежая зелень для подачи

Лимон и оливки (по желанию, для украшения)

Приготовление:

В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Нарежьте говядину кубиками и обжарьте до золотистой корочки. Добавьте мелко нарезанный лук и натертую на крупной тёрке морковь. Обжаривайте овощи вместе с мясом до мягкости. Очистите и нарежьте картофель кубиками, добавьте в кастрюлю. Залейте водой и доведите до кипения. Добавьте лавровый лист, перец горошком и томатную пасту. Посолите и поперчите по вкусу. Варите на среднем огне около 20 минут. В это время нарежьте солёные огурцы и копчёную колбасу, добавьте их в кастрюлю. Затем добавьте ветчину. Дайте супу покипеть ещё 10 минут. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью, ломтиками лимона и оливками.

Солянка — это универсальное блюдо, которое всегда радует своим насыщенным вкусом и ароматом. Этот суп станет отличным завершением праздничного стола или вкусным обедом в любое время года.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

