Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профилактика вросших ногтей: правильная техника ухода
Пионы зацветут, если использовать это удобрение — узнайте секрет
Как правильно утеплить крышу в частном доме: практическое руководство
Минута как вечность: что влияет на восприятие времени
Сбербанк требует компенсацию убытков от Euroclear
Нестандартное применение рекламных листовок в быту
Три продукта, которые могут помочь очистить кишечник от токсинов, способствующих развитию рака
Праздники без вреда для тела: простые правила, чтобы не набрать вес в Новый год
Идеальные компаньоны для роз: узнайте, кто станет лучшим соседом

Новый хит новогоднего стола: блюдо, которое удивит всех за секунды

1:40
Еда

Ищете способ удивить гостей на Новый год? Приготовьте закуску, которая станет настоящим хитом праздника!

Китайская колбаса
Фото: commons.wikimedia.org by Mo Riza, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Китайская колбаса

Эта необычная закуска на основе салями не только простая в приготовлении, но и невероятно вкусная. Она мгновенно привлекает внимание своей оригинальностью и аппетитным внешним видом, оставляя в стороне традиционные блюда вроде оливье и селёдки под шубой. Даже красная икра не сможет с ней соперничать.

В чём секрет закуски

Готовится блюдо буквально за несколько секунд, но при этом оно поражает насыщенным вкусом и стильной подачей. Этот рецепт поделила повар и пекарь четвёртого разряда Юлия Архипова, эксперт по кулинарии. Простота приготовления позволяет сделать такую закуску даже в последний момент перед подачей.

Как приготовить

  1. Выберите колбасу. Подойдёт салями, сервелат или другой сорт на ваш вкус.
  2. Смажьте сливочным сыром. Нанесите его тонким слоем на ломтики колбасы.
  3. Сверните рулетики. Аккуратно сверните кусочки, формируя из них небольшие трубочки.
  4. Украсьте. Закрепите рулетики зубочисткой и добавьте сверху оливку.

Вот и всё! Красивое и вкусное блюдо готово к подаче.

Почему гости будут в восторге

Эта закуска выгодно выделяется на фоне привычных праздничных блюд. Она объединяет изысканный вкус, эффектную подачу и удивительную лёгкость приготовления. Не сомневайтесь, гости не смогут удержаться от комплиментов вашему кулинарному мастерству.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Комик Демис Карибидис показал жену и детей на семейном снимке
Шоу-бизнес
Комик Демис Карибидис показал жену и детей на семейном снимке Аудио 
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Нефть
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией Аудио 
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Еда и рецепты
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость Аудио 
Популярное
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?

Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.

Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Плотников
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Последние материалы
Забудьте про мышей в доме: проверенный способ защитить фундамент
На Якорной площади в Кронштадте появился сияющий сказочный лес
Колики у младенцев: причины и простые способы облегчения
Глаз дракона: как выбрать, хранить и готовить личи
Теледоктор Мясников обозначил, чем полезна кабачковая икра
США рекомендовали Киеву использовать все дальнобойные ракеты до инаугурации Трампа
Шокирующие последствия для лица после удаления филлеров
Рассказываем, как вырастить ель на участке
Грядущая катастрофа: мегавулкан может изменить климат планеты
Три шага перед стартом: как обеспечить безопасность на дороге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.