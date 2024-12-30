Новый хит новогоднего стола: блюдо, которое удивит всех за секунды

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете способ удивить гостей на Новый год? Приготовьте закуску, которая станет настоящим хитом праздника!

Фото: commons.wikimedia.org by Mo Riza, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Китайская колбаса

Эта необычная закуска на основе салями не только простая в приготовлении, но и невероятно вкусная. Она мгновенно привлекает внимание своей оригинальностью и аппетитным внешним видом, оставляя в стороне традиционные блюда вроде оливье и селёдки под шубой. Даже красная икра не сможет с ней соперничать.

В чём секрет закуски

Готовится блюдо буквально за несколько секунд, но при этом оно поражает насыщенным вкусом и стильной подачей. Этот рецепт поделила повар и пекарь четвёртого разряда Юлия Архипова, эксперт по кулинарии. Простота приготовления позволяет сделать такую закуску даже в последний момент перед подачей.

Как приготовить

Выберите колбасу. Подойдёт салями, сервелат или другой сорт на ваш вкус. Смажьте сливочным сыром. Нанесите его тонким слоем на ломтики колбасы. Сверните рулетики. Аккуратно сверните кусочки, формируя из них небольшие трубочки. Украсьте. Закрепите рулетики зубочисткой и добавьте сверху оливку.

Вот и всё! Красивое и вкусное блюдо готово к подаче.

Почему гости будут в восторге

Эта закуска выгодно выделяется на фоне привычных праздничных блюд. Она объединяет изысканный вкус, эффектную подачу и удивительную лёгкость приготовления. Не сомневайтесь, гости не смогут удержаться от комплиментов вашему кулинарному мастерству.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

