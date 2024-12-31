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Как из простой банки шпрот создать кулинарный шедевр

Еда

Не стоит перегружать новогодний стол дорогими и редкими деликатесами. Иногда простота и оригинальность могут поразить гостей больше, чем изысканные блюда. Обычная банка шпрот в сочетании с немного фантазии превратится в эффектное угощение, которое точно произведёт впечатление.

Бутерброд со шпротами
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бутерброд со шпротами

Ингредиенты:

  • Шпроты — 1 банка
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Помидор — 1 шт.
  • Хлеб — несколько ломтиков
  • Свежая зелень
  • Майонез

Пошаговый рецепт:

  1. Приготовьте основу. Нарежьте хлеб тонкими ломтиками. Затем поджарьте их на сковороде до румяной корочки или воспользуйтесь тостером.
  2. Добавьте аромат. Очистите зубчик чеснока и натрите им горячие гренки — так они приобретут аппетитный чесночный вкус.
  3. Подготовьте помидоры. Тщательно промойте их, удалите плодоножку и нарежьте тонкими кружочками.
  4. Соберите бутерброды. Нанесите небольшое количество майонеза на гренки. Это добавит сочности и подчеркнёт чесночный аромат.
  5. Создайте эффектный вид. На одну половину гренки положите ломтик помидора. Под ним разместите одну шпроту так, чтобы помидор напоминал шляпку гриба, а рыба — ножку.
  6. Завершите оформление. Украсьте основание "ножки" зеленью, а на "шляпку" нанесите капельки майонеза. Получившиеся "грибочки" можно подавать к столу.

Приятного аппетита и волшебного праздника!

Уточнения

Шпро́ты (лат  Sprattus) — род лучепёрых рыб из семейства сельдевых (Clupeidae). 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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