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Секреты идеальных кальмаров: как выбирать, чистить и готовить

1:54
Еда

Мясо кальмара — деликатес, который требует особого подхода в приготовлении. Одна ошибка — и оно станет жестким. Разбираемся, как выбрать, очистить и отварить кальмаров правильно, чтобы результат порадовал.

кальмар
Фото: wikipediа by Ocdp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кальмар

Как выбрать кальмара

Эксперты советуют отдавать предпочтение неочищенным тушкам. Их замораживают сразу после вылова, что позволяет сохранить свежесть. При выборе обратите внимание на несколько параметров:

  • Цвет: туши должны быть розоватыми, но не чисто белыми.
    Запах: свежий, без неприятных примесей.
  • Слой льда: минимальный, что свидетельствует о правильной заморозке.
  • Размер: небольшие кальмары отличаются более нежным мясом.
    Эти нюансы помогут вам приобрести качественный продукт.

Как очистить кальмара

Существует два основных способа очистки:

Холодный способ:

  • Дайте тушке немного разморозиться.
  • Подцепите ножом тонкую шкурку и аккуратно стяните её к плавникам.
  • Удалите внутренности и хорду (тонкий хрящ внутри кальмара).

Горячий способ:

  • Полностью разморозьте кальмара при комнатной температуре.
  • Залейте тушку кипятком на одну минуту. После этого шкурка легко отделится ножом.

Как правильно варить кальмара

Кальмары нужно готовить быстро, иначе их мясо потеряет нежность.

Основные методы:

  • Классический способ:
    Вскипятите воду, добавьте немного соли. Погрузите очищенную тушку в кипяток и варите не более 45 секунд, затем сразу извлеките.
  • В микроволновке:
    Сбрызните мясо соком лимона и готовьте под крышкой при мощности 800 Вт всего 2 минуты.
    Оба метода позволяют сохранить мягкость мяса, подчёркивая его естественный вкус.

Уточнения

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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