Секреты идеальных кальмаров: как выбирать, чистить и готовить

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясо кальмара — деликатес, который требует особого подхода в приготовлении. Одна ошибка — и оно станет жестким. Разбираемся, как выбрать, очистить и отварить кальмаров правильно, чтобы результат порадовал.

Фото: wikipediа by Ocdp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кальмар

Как выбрать кальмара

Эксперты советуют отдавать предпочтение неочищенным тушкам. Их замораживают сразу после вылова, что позволяет сохранить свежесть. При выборе обратите внимание на несколько параметров:

Цвет: туши должны быть розоватыми, но не чисто белыми.

Запах: свежий, без неприятных примесей.

Запах: свежий, без неприятных примесей. Слой льда: минимальный, что свидетельствует о правильной заморозке.

Размер: небольшие кальмары отличаются более нежным мясом.

Эти нюансы помогут вам приобрести качественный продукт.

Как очистить кальмара

Существует два основных способа очистки:

Холодный способ:

Дайте тушке немного разморозиться.

Подцепите ножом тонкую шкурку и аккуратно стяните её к плавникам.

Удалите внутренности и хорду (тонкий хрящ внутри кальмара).

Горячий способ:

Полностью разморозьте кальмара при комнатной температуре.

Залейте тушку кипятком на одну минуту. После этого шкурка легко отделится ножом.

Как правильно варить кальмара

Кальмары нужно готовить быстро, иначе их мясо потеряет нежность.

Основные методы:

Классический способ:

Вскипятите воду, добавьте немного соли. Погрузите очищенную тушку в кипяток и варите не более 45 секунд, затем сразу извлеките.

Вскипятите воду, добавьте немного соли. Погрузите очищенную тушку в кипяток и варите не более 45 секунд, затем сразу извлеките. В микроволновке:

Сбрызните мясо соком лимона и готовьте под крышкой при мощности 800 Вт всего 2 минуты.

Оба метода позволяют сохранить мягкость мяса, подчёркивая его естественный вкус.

Уточнения

Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков.

