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Как легко очистить рыбу без ножа: хитрость, которую стоит попробовать

1:41
Еда

Готовясь к новогодним праздникам, большинство из нас не представляют праздничный стол без рыбы. Это вкусное и полезное лакомство радует всех за столом, но перед готовкой приходится столкнуться с непростой задачей — очисткой рыбы от чешуи.

Тунец
Фото: commons.wikimedia.org by Wibowo Djatmiko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тунец

И если крупная рыба с мягкой чешуей не вызывает особых проблем, то с мелкой, колючей чешуей начинается настоящее испытание. Но есть простой способ справиться с этой задачей без ножа, быстро и без лишних усилий.

Секрет прост: кипяток и холодная вода

Для очистки средней и крупной рыбы (около 300-400 граммов) достаточно воспользоваться кипятком.

Обдайте рыбу кипятком — это размягчит чешую.
После этого снимите чешую рукой или губкой — она сойдет практически сама, без дополнительных усилий.
Если же у вас большое количество рыбы, на помощь придет метод с двумя кастрюлями:

В первую налейте кипяток. Держите рыбу за жабры и опустите в горячую воду.
Во вторую налейте холодную воду. После обработки кипятком переложите рыбу в холодную воду, чтобы окончательно удалить оставшуюся чешую.

Удобство и скорость

Этот метод не требует сноровки или сложных инструментов. К тому же, он безопасен, ведь вам не нужно работать с ножом, избегая риска пораниться. После обработки рыба будет готова к дальнейшей готовке по любому рецепту.

Теперь праздничная подготовка станет быстрее и проще. Попробуйте этот метод — он сэкономит ваше время и сделает процесс очистки рыбы приятным и легким!

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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