Новый год уже на пороге, а значит, пора приступать к подготовке к празднику! Чтобы удивить гостей и создать волшебное настроение, попробуйте приготовить особенный винегрет — яркое и вкусное блюдо, которое станет главным украшением вашего стола.
Этот праздничный вариант классического рецепта отличается необычным набором ингредиентов: добавьте рыбу, оливки и немного майонеза, и никто не сможет устоять перед этим угощением.
Отварите картофель, свеклу и морковь в слегка подсоленной воде. Затем дайте им остыть, очистите и нарежьте небольшими кубиками.
Нарежьте остальные ингредиенты.
Оливки нарежьте тонкими колечками, а зелёный лук — мелкими кусочками.
В большой миске соедините все нарезанные ингредиенты. Добавьте оливковое масло, соль и молотый чёрный перец. Аккуратно перемешайте.
Разровняйте верх салата и щедро смажьте его майонезом. Выложите поверх размятые вилкой кусочки сардины и украсьте измельчённым зелёным луком.
Ваш праздничный винегрет готов! Подавайте его на стол и наслаждайтесь восторженными отзывами гостей.
Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.