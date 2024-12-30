Как удивить гостей на Новый год: винегрет с секретным ингредиентом

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Новый год уже на пороге, а значит, пора приступать к подготовке к празднику! Чтобы удивить гостей и создать волшебное настроение, попробуйте приготовить особенный винегрет — яркое и вкусное блюдо, которое станет главным украшением вашего стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Винегрет

Этот праздничный вариант классического рецепта отличается необычным набором ингредиентов: добавьте рыбу, оливки и немного майонеза, и никто не сможет устоять перед этим угощением.

Что потребуется для приготовления:

консервированная сардина в масле — 240 г;

оливки без косточек — 110 г;

картофель — 3-4 шт.;

свекла — 2 шт.;

пучок свежего зеленого лука;

оливковое масло — 30 мл;

майонез — 3 ст. ложки;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Как готовить

Подготовьте овощи

Отварите картофель, свеклу и морковь в слегка подсоленной воде. Затем дайте им остыть, очистите и нарежьте небольшими кубиками.

Нарежьте остальные ингредиенты.

Оливки нарежьте тонкими колечками, а зелёный лук — мелкими кусочками.

Соберите салат

В большой миске соедините все нарезанные ингредиенты. Добавьте оливковое масло, соль и молотый чёрный перец. Аккуратно перемешайте.

Финальный штрих

Разровняйте верх салата и щедро смажьте его майонезом. Выложите поверх размятые вилкой кусочки сардины и украсьте измельчённым зелёным луком.

Ваш праздничный винегрет готов! Подавайте его на стол и наслаждайтесь восторженными отзывами гостей.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

