Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нигерия запустила новый нефтеперерабатывающий завод
Семена подсолнечника: ключ к здоровью сердца и крепким волосам
Эмоциональное истощение: пять шагов к восстановлению
Муравьи: колоссальная численность и их роль в природе
Накачать все тело с нуля: бодибилдер рассказал, сколько на это уйдет времени на самом деле
Если ещё не купили подарок на Новый год, то присмотритесь к комнатным растениям
Эти цветы не подведут: создайте клумбу, которая не требует ухода
Юрий Лоза пожаловался на работу госорганов в предпраздничные дни
Что делать, если затопили соседи сверху: пошаговая инструкция

Как удивить гостей на Новый год: винегрет с секретным ингредиентом

1:42
Еда

Новый год уже на пороге, а значит, пора приступать к подготовке к празднику! Чтобы удивить гостей и создать волшебное настроение, попробуйте приготовить особенный винегрет — яркое и вкусное блюдо, которое станет главным украшением вашего стола.

Винегрет
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Винегрет

Этот праздничный вариант классического рецепта отличается необычным набором ингредиентов: добавьте рыбу, оливки и немного майонеза, и никто не сможет устоять перед этим угощением.

Что потребуется для приготовления:

  • консервированная сардина в масле — 240 г;
  • оливки без косточек — 110 г;
  • картофель — 3-4 шт.;
  • свекла — 2 шт.;
  • пучок свежего зеленого лука;
  • оливковое масло — 30 мл;
  • майонез — 3 ст. ложки;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу.

Как готовить

Подготовьте овощи

Отварите картофель, свеклу и морковь в слегка подсоленной воде. Затем дайте им остыть, очистите и нарежьте небольшими кубиками.
Нарежьте остальные ингредиенты.
Оливки нарежьте тонкими колечками, а зелёный лук — мелкими кусочками.

Соберите салат

В большой миске соедините все нарезанные ингредиенты. Добавьте оливковое масло, соль и молотый чёрный перец. Аккуратно перемешайте.

Финальный штрих

Разровняйте верх салата и щедро смажьте его майонезом. Выложите поверх размятые вилкой кусочки сардины и украсьте измельчённым зелёным луком.

Ваш праздничный винегрет готов! Подавайте его на стол и наслаждайтесь восторженными отзывами гостей.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Недвижимость
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа Аудио 
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Российский шоу-бизнес
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом Аудио 
Популярное
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?

Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.

Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Плотников
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Последние материалы
Юрий Лоза пожаловался на работу госорганов в предпраздничные дни
Что делать, если затопили соседи сверху: пошаговая инструкция
Суточная норма витамина D: почему важно не превышать дозировку
Хвост — больше, чем украшение: зачем он нужен собаке
Секреты дизайна: как использовать природные цвета в доме
Бабушка научила, как добиться щедрого урожая клубники
Матча: тайна ярко-зелёного порошка
Этот метод снижает риск инсульта в пять раз: что за инновация в медицине
Абхазия получит финансовую поддержку от России в 2025 году
Восстановите упругость кожи с помощью простого домашнего рецепта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.