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Готовим за 10 минут: новогодние десерты, которые покорят гостей

2:35
Еда

Праздничный стол ассоциируется с изобилием блюд, но иногда нет времени на сложные рецепты. Здесь на помощь приходят десерты без выпечки. Они легко готовятся, оставляя больше времени для наслаждения праздником, и позволяют проявить креативность.

Мусс с тыквой
Фото: flickr.com by Edsel Little, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мусс с тыквой

Простота и вкус: идеальная основа для десертов

Основа таких угощений — простые продукты: печенье, творог, сливки, шоколад. Комбинируя их, можно создать уникальные лакомства.

Например, творожный торт с основой из шоколадного печенья: крошка печенья смешивается с маслом, а сверху выкладывается творожный слой с ванилью и лимонной цедрой. Украшение из фруктов превращает это блюдо в настоящий шедевр.

Любителям натуральной сладости подойдут трюфели из сухофруктов и орехов. Смесь из фиников, кураги и орехов измельчается, формируется в шарики и обваливается в какао. Такие конфеты идеальны для завершения трапезы.

Экспресс-десерты для любого случая

Скорость приготовления — ключевая особенность. За считаные минуты можно собрать торт "Наполеон" в стакане. Слоёное печенье чередуется с кремом из сгущённого молока и сливок. После пропитки в холодильнике десерт приобретает невероятный вкус.

Желе с ягодами — ещё один простой вариант. Слои разноцветного желе с добавлением свежих ягод станут украшением стола. Нужно лишь выбрать сок, добавить желатин и залить ягоды слоями.

Украшение: пространство для фантазии

Десерты без выпечки вдохновляют на творческие эксперименты. Например, чизкейк в стакане: индивидуальные порции, украшенные мятой, ягодами или шоколадом, не оставят равнодушными гостей.

Ещё один необычный вариант — фруктовые канапе. Яркие кусочки фруктов нанизываются на шпажки, обмакиваются в шоколад и замораживаются. Получается эстетично и вкусно!

Волшебство праздника в каждом десерте

Такие сладости создают уютную атмосферу, идеально подходят для готовки с детьми и гармонично дополняют праздничный стол. Простота рецептов и возможность заранее подготовить блюда освобождают время для общения и украшения дома.

Десерты без выпечки становятся частью праздничной магии, добавляя нотку сладкого чуда в каждый момент.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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